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Кандидат в президенты США: процедура импичмента против Трампа — очень хороший сигнал для американской демократии 

RT на русском 1 час назад
«Очень хороший сигнал для американской демократии»
Фото: RT на русском
Кандидат в президенты США от демократов Бето О'Рурк заявил в интервью El País, что процедура импичмента, инициированная палатой представителей в отношении Дональда Трампа, — это очень хороший сигнал, говорящий о том, что демократия в Америке всё ещё функционирует. Конгрессмен также добавил, что до сих пор глава Белого дома совершал преступления абсолютно безнаказанно, а теперь благодаря палате представителей от него потребуют отчёта.
Процедура импичмента, инициированная в отношении американского лидера Дональда Трампа, — это очень хороший сигнал для демократии Соединённых Штатов, заявил в интервью El País член палаты представителей и кандидат в президенты США от демократов Бето О'Рурк.
«Думаю, это очень хороший сигнал, говорящий о том, что наша демократия и наши институты власти всё ещё функционируют», — подчеркнул политик.
По его словам, до сих пор глава Белого дома совершал преступления абсолютно безнаказанно.
«А теперь благодаря тому, что делает палата представителей, у него потребуют отчёта. Ведь, честно говоря, многие наши сограждане негодуют», — заявил Бето О'Рурк.
Он также отметил, что пока не знает, как процедура импичмента отразится на предвыборной кампании 2020 года.
«И меня это не особо беспокоит, поскольку самое важное заключается в том, что наша страна оказалась способна преодолеть самый сложный для нас период со времён Гражданской войны и выйти из него так, чтобы наша демократия осталась невредимой», — указал политик.
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Комментарии3
В мире , Дональд Трамп , США
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