Кандидат в президенты США: процедура импичмента против Трампа — очень хороший сигнал для американской демократии

Кандидат в президенты США от демократов Бето О'Рурк заявил в интервью El País, что процедура импичмента, инициированная палатой представителей в отношении Дональда Трампа , — это очень хороший сигнал, говорящий о том, что демократия в Америке всё ещё функционирует. Конгрессмен также добавил, что до сих пор глава Белого дома совершал преступления абсолютно безнаказанно, а теперь благодаря палате представителей от него потребуют отчёта.

Процедура импичмента, инициированная в отношении американского лидера Дональда Трампа, — это очень хороший сигнал для демократии Соединённых Штатов, заявил в интервью El País член палаты представителей и кандидат в президенты США от демократов Бето О'Рурк.

«Думаю, это очень хороший сигнал, говорящий о том, что наша демократия и наши институты власти всё ещё функционируют», — подчеркнул политик.

По его словам, до сих пор глава Белого дома совершал преступления абсолютно безнаказанно.

«А теперь благодаря тому, что делает палата представителей, у него потребуют отчёта. Ведь, честно говоря, многие наши сограждане негодуют», — заявил Бето О'Рурк.

Он также отметил, что пока не знает, как процедура импичмента отразится на предвыборной кампании 2020 года.