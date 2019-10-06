Трамп заподозрил Байдена и его семью в вымогательствах

Трамп считает, что Байден и его семья могли заниматься вымогательством

По его мнению, "семья Байдена откупилась [от обвинений], коротко и ясно". Президент напомнил, что демократ отрицал контакты с газодобывающей украинской компанией Burisma.

"И тут появляется фотография, на которой он [Байден] играет в гольф с боссом компании и [своим сыном] Хантером", — написал Трамп.

Он отметил, что с удовольствием поборется с бывшим вице-президентом на выборах в ноябре 2020 года.