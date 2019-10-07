Экс-глава МИД Латвии высмеял действующие власти страны

Экс-глава Министерства иностранных дел (МИД) Янис Юрканс назвал поступки действующих властей республики позором на международной арене.

Такое ощущение, что люди не понимают, что такое управление государством, — заявил бывший чиновник в эфире радио Baltkom.

Он пояснил, что министр обороны Артис Пабрикс позволяет себе говорить совершенно «пошлые вещи», однако его никто в правительстве не одёргивает. В качестве примера Юрканс привёл скандальное выступление Пабрикса, в ходе которого он назвал легионеров SS героями Латвии. Экс-министр признался, что молчание президента страны Эгилса Левитса, в котором течёт еврейская кровь, его поразила.

Кроме того, Юрканс рассказал, что некоторые латвийские высокопоставленные чиновники не знают английского языка и позорятся за рубежом, не понимая, о чём их спрашивают.

Как писал News.ru, Артис Пабрикс, министр обороны Латвии, в честь 75-летия «Боёв у моря» заявил, что обязанность современных жителей страны — «чтить патриотов», которые были частью легионов Waffen SS. Он призвал не позволять людям глумиться над их памятью и отметил, что участники войны со стороны легионов были героями, которые бились с Красной армией и выигрывали крупные сражения при неравных силах.