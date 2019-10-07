ЧП в небе: ядерная ракета США сблизилась с Airbus

Пуск американской баллистической ракеты был заснят на видео из кабины пассажирского самолета, сообщает The Drive.

4-6 сентября США испытали по меньшей мере четыре баллистических ракеты Trident II (D5). Они были запущены у побережья Южной Калифорнии с подводной лодки USS Nebraska.

Полет одной из них был заснят экипажем мексиканского «Аэробуса», летевшего из Гвадалахары в Тихуану. На кадрах видно, как Trident в сумерках поднимается из Тихого океана, летит на запад и разделяется — боевая часть продолжает полет, а отработанная падает.