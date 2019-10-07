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Белоруссия вновь предложила примирить Украину и Донбасс 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Белоруссия вновь хочет примирить Украину и Донбасс
Фото: www.president.gov.ua
Белоруссия готова предоставить площадку для проведения переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вы знаете нашу позицию: мы всегда готовы сделать все возможное, чтобы конфликт в Украине как можно скорее был завершен, в том числе мы готовы обеспечить любые встречи — в нормандском формате, расширенном нормандском формате, в иных форматах», — заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
При этом он отметил, что пока «конкретных предложений не было».
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после государственного переворота. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва указывает на голословность подобных заявлений.
По инициативе белорусского президента Александра Лукашенко Минск стал площадкой переговоров сторон вооруженного конфликта в Донбассе. В столице Белоруссии собирается контактная группа представителей России, Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.
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В мире , Конфликты , Политика , СНГ , Украина , Александр Лукашенко , ОБСЕ
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