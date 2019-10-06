Доклад премьера Дании вызвал истерический хохот

На премьер-министра Дании напал неудержимый смех во время выступления в парламенте страны. Видео ее доклада опубликовали в Youtube

Премьер-министр Метте Фредериксен рассказывала депутатам о новом законе, налагающем запрет на выступления в цирках некоторых экзотических животных. Власти намерены выкупить зверей у владельцев.

В частности, Фредериксен заявила, что кабмин договорился с руководством одного цирка выкупить четырех слонов. Однако, оказалось, что у слонихи есть верный друг, с которым она неразлучна — верблюд Али. Поэтому правительству пришлось выкупить и верблюда. Премьер отдельно поблагодарила политиков, выступающих против мигрантов, за поддержку решения о покупке животного по имени Али.

После этого Фредериксен начала неудержимо заливаться смехом, и ее поддержали многие депутаты.