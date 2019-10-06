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Доклад премьера Дании вызвал истерический хохот 

Рамблер + ещё 8 19 минут назад
На премьер-министра Дании напал неудержимый смех во время выступления в парламенте страны. Видео ее доклада опубликовали в Youtube.
Премьер-министр Метте Фредериксен рассказывала депутатам о новом законе, налагающем запрет на выступления в цирках некоторых экзотических животных. Власти намерены выкупить зверей у владельцев.
В частности, Фредериксен заявила, что кабмин договорился с руководством одного цирка выкупить четырех слонов. Однако, оказалось, что у слонихи есть верный друг, с которым она неразлучна — верблюд Али. Поэтому правительству пришлось выкупить и верблюда. Премьер отдельно поблагодарила политиков, выступающих против мигрантов, за поддержку решения о покупке животного по имени Али.
После этого Фредериксен начала неудержимо заливаться смехом, и ее поддержали многие депутаты.
В мире , Видео , Дания
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