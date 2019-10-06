Эрдоган и Трамп обсудили зону безопасности в Сирии

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Отмечается, что стороны «обменялись мнениями по поводу планируемой зоны безопасности на севере Сирии на востоке от Евфрата».

Кроме того, сообщается, что Эрдоган в ноябре посетит Вашингтон по приглашению Трампа.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция может принять решение о проведении военной операции на севере Сирии в ближайшие дни.