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Оппозиция лидирует на выборах в парламент Косово 

360tv.ru + ещё 23 24 минуты назад
Оппозиция лидирует на выборах в парламент Косово
Фото: 360tv.ru
Демократический союз Косова лидирует на выборах в парламентОппозиционный «Демократический союз Косово» (ДСК) лидирует на парламентских выборах, которые прошли в воскресенье в самопровозглашенном Косово.
«По результатам обработки данных с 5,14% участков ДСК получает 21,6%, Демократическая партия Косово «прези»дента Хашима Тачи 21,02%, движение «Самоопределение» 17,01%, «Альянс за будущее Косово» экс-премьера Рамуша Харадиная (АБК) — 12,61%», — приводит РИА «Новости» сообщение избиркома.
На 120 мест в «заксобрании» Косово претендуют четыре коалиции, 20 политических партий, а также один независимый кандидат от бошняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства.
Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенного Косова состоялись в воскресенье, 6 октября. Голосование проводилось на двух тысячах 547 избирательных участках. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала один миллион 938 тысяч избирателей.
При этом правом проголосовать по почте могли воспользоваться 35 тысяч косоваров за рубежом. Это было разрешено сделать с 19 сентября по 5 октября.
19 июля премьер-министр Косова Рамуш Харадинай заявил о своей отставке. По информации местных СМИ, такое решение он принял из-за того, что должен быть допрошен в качестве подозреваемого. В ходе заседания правительства, на котором Харадинай объявил об отставке, он подчеркнул, что его не обвиняют, а допрашивают. Также Харадинай призвал провести новые парламентские выборы.
22 августа стало известно, что депутаты самопровозглашенного Косова большинством голосов поддержали роспуск парламента и проведение новых выборов.
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Комментарии
В мире , Рамуш Харадинай , Демократическая партия США , Центризбирком России , РИА Новости
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