«Крови много попьют»: как Трампа душат Россией и Украиной

Глава министерства энергетики США Рик Перри требовал от президента Украины Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет компании «Нафтогаз» за счет американцев, пишет газета Politico со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Перри считал, что это поможет украинской нефтегазовой госкомпании «сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из России и увеличить объем американских инвестиций». В мае министр энергетики возглавлял американскую делегацию на инаугурации украинского лидера.

Сейчас в набсовете уже числится экс-помощник бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн.

«Он (Перри) предположил им расширить правление и привлечь новых людей более высокого уровня, включая некоторых американцев», — цитирует газета свой источник.

Министр якобы также лоббировал кандидатуры руководителей компаний из его родного штата — Техаса.

Данные о рекомендациях расширить набсовет подтвердила официальный представитель министерства энергетики США Шейлин Хайнс.

Пока не ясно, заходила ли в беседе Перри и Зеленского речь о возобновлении расследования против Джо Байдена, бывшего вице-президента США и нынешнего возможного конкурента Дональда Трампа в президентской гонке, однако министр просил усилить борьбу с коррупцией.

Из-за публикации американо-украинский скандал разгорелся с новой силой. Президент США Дональд Трампа оказался под огнем критики из-за июльского телефонного разговора с Зеленским. Все началось с того, что в конце сентября стало известно об анонимной жалобе сотрудника американской разведки, который утверждал, что в ходе переговоров глава Белого дома оказывал давление на своего украинского коллегу.

Неназванный информатор пожаловался, что Трамп потребовал возобновить расследование действий Джо Байдена и якобы угрожал ограничить помощь Киеву со стороны Вашингтона.

Речь идет о событиях 2015 года, когда Байден, будучи вице-президентом США, якобы заставил правительство Украины закрыть расследование дела против компании Burisma Group, в состав правления которой входил его сын Хантер.

В результате был уволен генпрокурор Украины Виктор Шокин — инициатор разбирательства в отношении фирмы. По словам преемника Шокина Юрия Севрука, смена генпрокурора была личной просьбой вице-президента США, которую он передал тогдашнему главе Украины Петру Порошенко

К слову, СМИ называют происходящее вокруг президента США — «Украингейт», по аналогии с «Уотергейтом» — скандалом 70-х годов, который завершился отставкой тогдашнего американского лидера Ричарда Никсона

Анонимная жалоба разведчика стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США со стороны представителей Демократической партии в конгрессе. Под давлением законодателей и общественности Трамп согласился опубликовать стенограмму своего разговора с Зеленским, чтобы доказать отсутствие каких-либо нарушений с его стороны.

Президент США Дональд Трамп поспешил заявить, что его призывы к Зеленскому с просьбой о возобновлении расследования дела против Байдена не связаны с внутриполитической борьбой или выборами 2020 года.

«Это никакого отношения не имеет к политике или политической кампании в отношении Байденов. Речь идет об их причастности к коррупции!»— написал Трамп в своем твиттере. По его словам, как у президента, у него есть обязанность покончить с коррупцией, даже если это означает, что нужно обратиться за помощью к иностранному государству или государствам.

Байден является одним из наиболее вероятных кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2020 года. Согласно опросу Monmouth University national poll, рейтинг бывшего вице-президента составляет 25%.

В настоящее время он уступает сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая возглавляет гонку с результатом в 28%. При этом до сентября Байден занимал лидирующие позиции — популярность бывшего вице-президента значительно упала именно на фоне скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским.

Против Трампа играет и тот факт, что еще один сотрудник американской разведки может подать рапорт о «тревожных» отношениях президента США с Украиной. По данным источников The New York Times, у этого разведчика имеется более конкретная информация о событиях, связанных с Трампом и Украиной, и в настоящий момент он решает, следует ли ему оформить свою жалобу и дать показания конгрессу.

Сам факт публикации телефонного разговора президента США и лидера Украины создал прецедент, которым поспешили воспользоваться политические противники главы Белого дома. К примеру, председатель комитета по разведке нижней палаты демократ Адам Шифф заявил о намерении добиться раскрытия переговоров Трампа и с другими иностранными лидерами, в частности, с президентом России Владимиром Путиным . По его словам, представители Демократической партии в конгрессе намерены выяснить, «подрывал ли президент США национальную безопасность страны» в ходе данных бесед.

В Кремле же подобную инициативу восприняли нейтрально и отметили, что для таких действий необходимо получить согласие обеих сторон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что дипломатическая практика не предусматривает подобные публикации.

Путин также высказался касательно намерений Шиффа и заявил, что всегда готов к тому, что его разговор могут опубликовать. По его словам, к этому его приучила «прежняя жизнь».

«Любой мой разговор может быть опубликован, и я всегда исхожу из этого», — добавил президент России.

Однако идея демократов не устраивает Трампа. Президент США сказал, что ненавидит делать подобные вещи, и выразил надежду на то, что ему не придется больше публиковать расшифровки своих телефонных разговоров.

Тем не менее, подобных публикаций требуют не только на территории США. В частности, лидер оппозиционной Австралийской лейбористской партии (АЛП) Энтони Альбанезе призвал премьер-министра страны Скотта Моррисона предоставить стенограмму его разговора с президентом США.

Заявление главы АЛП последовало после публикации газеты The New York Times о телефонном разговоре Трампа с Моррисоном. По данным издания, президент США якобы пытался надавить на премьера Австралии для получения данных по истокам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера

Мюллер расследовал якобы имевшее место «вмешательство России» в американские выборы 2016 года. Он, в частности, проверял наличие сговора между Москвой и Трампом, а также возможное препятствие правосудию со стороны президента США. «Российское дело» завершилось лишь в конце марта 2019 года. По его итогам спецпрокурор не нашел сговора между Трампом и Россией, но заявил о «вмешательстве Москвы» в выборы.

При этом информацию о теме звонка Трампа Моррисону подтвердили в МИД Австралии. В ведомстве отметили, что просьба американского лидера не втягивает страну во внутриполитический спор в США и соответствует национальным интересам. Австралийский министр иностранных дел Марис Пейн также пояснила, что Трамп обратился к Моррисону с просьбой оказать помощь генеральному прокурору США Уильяму Барру в изучении обстоятельств, которые привели к расследованию Мюллера.

Дело о «вмешательстве России» преследует Трампа с начала его президентства, американский лидер не раз называл расследование «охотой на ведьм» и «заговором демократов». Представители Демократической партии же систематически возвращаются к данной теме и пытаются «поймать» президента США. Несмотря на то, что Мюллер не смог найти доказательств сговора между Трампом и Россией, демократы продолжают настаивать на вероятности подобного.

Одной из составляющих внутриполитической борьбы в США является не дело Мюллера, а Россия в целом. Большая часть обвинений, выдвигаемых в адрес Трампа со стороны его противников, в той или иной степени связана с Москвой. К примеру, даже в скандале вокруг разговора президентов США и Украины спикер палаты представителей США — один из лидеров демократов Нэнси Пелоси — нашла «российский след».

По ее словам, Россия якобы «приложила руку к переговорам».

Демократы пытаются использовать тему влияния иностранного государства на президента США, несмотря на явное отсутствие доказательств подобного. Представители партии также неоднократно критиковали контакты Трампа с Москвой — его встречи с Путиным и инициативы, направленные на сближение двух стран.

Эксперты же считают, что подобные действия со стороны представителей Демократической партии связаны с их шоком от поражения Хиллари Клинтон на выборах 2016 года. По словам политолога-американиста Александра Домрина, демократы не знают, как завоевать голоса избирателей, чтобы избежать такого же поражения в 2020 году.

«Они не сделали работу над ошибками, единственное объяснение, почему они оказались на «помойке истории» — это мифическая «рука Москвы», и именно это станет причиной их такого же сокрушительного поражения в ноябре 2020 года», — сказал Домрин «Газете.Ru».

Он также добавил, что затеянный демократами импичмент Трампа является проигрышной затеей.