Трамп испугался импичмента

СМИ: Трамп опасается, что возможный импичмент плохо скажется на его биографии

Президент США Дональд Трамп рассказал республиканцам в Палате представителей Конгресса о своих опасениях относительного того, что возможный импичмент станет темным пятном в его биографии. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Axios со ссылкой на собственные источники, знакомые с содержанием закрытой телефонной беседы Трампа и его однопартийцев, состоявшейся в пятницу.

По их словам, американский лидер пояснил, почему ему действительно не нравится импичмент. " [Эта процедура] плохо скажется на вашей биографии", — считает он. "Вы бы не захотели, чтобы это [импичмент] было в вашей биографии", — приводят источники портала слова президента.

Президент, согласно их данным, уверен, что начатая демократами в Палате представителей Конгресса США процедура импичмента поможет ему переизбраться, а республиканцам — вернуть контроль над нижней палатой законодательного органа. При этом он не хочет, чтобы в учебниках по истории о нем писали как о президенте, которого сняли с поста. Трамп, по сведениям Axios, крайне беспокоится по поводу своего наследия.

Многие советники главы государства, отмечает портал, уверены, что в Палате представителей почти наверняка утвердят обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Одновременно они подчеркивают, что в контролируемом республиканцами Сенате у этой инициативы нет никаких шансов.