Марш за независимость Шотландии прошел в Эдинбурге

СМИ: на улицы Эдинбурга вышли более 100 тыс. сторонников независимости Шотландии

Массовое шествие в поддержку получения Шотландией независимости состоялось в субботу в центре Эдинбурга . Как сообщает британское информационное агентство Press Association, по оценкам организаторов, в акции, несмотря на дождь, приняло участие больше 100 тыс. человек.

"Удачи всем, кто участвует в сегодняшнем шествии в Эдинбурге. Я не смогу присутствовать лично, но душой буду с вами, — написала ранее в субботу на своей странице в Twitter первый министр Шотландии Никола Стерджен. — Хорошего вам дня, и не сомневайтесь в том, что мы получим независимость".

Акции сторонников выхода Шотландии из состава Великобритании регулярно проходят в шотландских городах. Осенью 2018 года движение в поддержку независимости Шотландии All under one banner ("Все под одним знаменем"), выступившее организатором шествия и в этом году, также сообщало о том, что вывело на улицы 100 тыс. сторонников, однако, по подсчетам полиции, тогда в марше приняли участие всего 20 тыс. человек.