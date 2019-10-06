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Более 100 человек погибли в Ираке в ходе протестов 

360tv.ru + ещё 14 47 минут назад
Более 100 человек погибли в Ираке в ходе протестов
Фото: 360tv.ru
Жертвами протестных акций в Ираке стали 104 человека. Такие данные привело агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства внутренних дел страны генерал-майора Саада Маана.
Он особо подчеркнул, что среди погибших были восемь сотрудников правоохранительных органов. При этом он опроверг сообщения СМИ о том, что по участникам протестных акций открывали стрельбу на поражение.
Кроме того, он опроверг причастность сотрудников полиции к атакам на редакции местных и зарубежных СМИ, расположенных в Багдаде.
Беспорядки в крупных городах Ирака начались с демонстраций с требованиями к властям решить проблемы безработицы и избавиться от коррупции.
За неделю мирные акции переросли в погромы с требованием к руководству страны уйти в отставку. Когда против демонстрантов начали применять слезоточивый газ, то протест только усилился.
После началась стрельба. Официальные власти заявили, что провокации с убитыми организовали сами манифестанты и сообщили об анонимных снайперах на крышах домов. Однако представить доказательства они не смогли.
На сторону протестующих встали депутаты парламента. В частности, их поддержал бывший полевой командир Муктата Ас-Садр, который присоединился к требованиям отставки правительства.
Глава кабинета министров Абдель Абдул Махди представил протестующим план реформ, который предусматривает выдачу субсидий на жилье обездоленным, пособие по безработице и скидки на недвижимость безработной молодежи.
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Комментарии
В мире , МВД , Reuters , Ирак
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