Медведев рассказал о встрече с Раулем Кастро

Текст интервью опубликован на сайте правительства России.

«Да, я с ним (Раулем Кастро. — RT) встречался. Он настроен очень позитивно, он об этом говорит с усмешкой. Он говорит: это какие-то непонятные, детские решения», — заявил Медведев.

По словам российского премьера, Кастро «на это смотрит абсолютно спокойно».

Ранее США внесли в санкционные списки Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.