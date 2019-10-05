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Медведев рассказал о встрече с Раулем Кастро 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Медведев рассказал о встрече с Раулем Кастро
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал в эфире телеканала «Россия 1» об отношении первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро к американском санкциям.
Текст интервью опубликован на сайте правительства России.
«Да, я с ним (Раулем Кастро. — RT) встречался. Он настроен очень позитивно, он об этом говорит с усмешкой. Он говорит: это какие-то непонятные, детские решения», — заявил Медведев.
По словам российского премьера, Кастро «на это смотрит абсолютно спокойно».
Ранее США внесли в санкционные списки Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
Глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья заявил, что Куба осуждает эти санкции США.
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В мире , Латинская Америка , Политика , Дмитрий Медведев , Бруно Родригес , Рауль Кастро , МИД , Куба
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