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Президент Турции счел военное вторжение в Сирию разумным способом вернуть мир 

Lenta.ru 2 часа назад
У Турции готово все, чтобы в ближайшие дни начать операцию против террористов в Сирии. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит Hurriyet.
По словам главы государства, план с созданием зоны безопасности — самый логичный и разумный способ для сирийцев вернуться на родину, и это было доказано предыдущими операциями.
Он добавил, что на территории к востоку от Евфрата намерены в итоге вернуть 2 миллиона человек.
«Мы сделали необходимые приготовления, разработали оперативные планы, раздали инструкции», — заявил он.
Эрдоган отметил, что операция будет проводиться как с земли, так и с воздуха и начаться может «как сегодня, так и завтра».
В последние месяцы президент Турции неоднократно говорил, что Анкара подготовилась к операции в Сирии и войска будут направлены в скором времени.
4 августа Эрдоган заявлял, что у страны «кончилось терпение» на переговорах с Вашингтоном о создании зоны безопасности в регионе. Через три дня стало известно, что Турция и США договорились о создании совместного операционного центра.
Сирия называет подобные действия наглостью и требует вывести незаконно находящиеся на ее территории войска.
В начале 2018 года Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. В результате район был оккупирован турецкими войсками и воюющими на стороне Анкары оппозиционными формированиями.
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Комментарии124
В мире , Реджеп Эрдоган , Hurriyet Daily News , Сирия , Турция
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