Президент Турции счел военное вторжение в Сирию разумным способом вернуть мир

По словам главы государства, план с созданием зоны безопасности — самый логичный и разумный способ для сирийцев вернуться на родину, и это было доказано предыдущими операциями.

Он добавил, что на территории к востоку от Евфрата намерены в итоге вернуть 2 миллиона человек.

«Мы сделали необходимые приготовления, разработали оперативные планы, раздали инструкции», — заявил он.

Эрдоган отметил, что операция будет проводиться как с земли, так и с воздуха и начаться может «как сегодня, так и завтра».

В последние месяцы президент Турции неоднократно говорил, что Анкара подготовилась к операции в Сирии и войска будут направлены в скором времени.

4 августа Эрдоган заявлял, что у страны «кончилось терпение» на переговорах с Вашингтоном о создании зоны безопасности в регионе. Через три дня стало известно, что Турция и США договорились о создании совместного операционного центра.

Сирия называет подобные действия наглостью и требует вывести незаконно находящиеся на ее территории войска.

В начале 2018 года Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. В результате район был оккупирован турецкими войсками и воюющими на стороне Анкары оппозиционными формированиями.