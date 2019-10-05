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Скинуть Трампа: демократы требуют документы по Украине 

Газета.Ru 50 минут назад
Скинуть Трампа: демократы требуют документы по Украине
Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE
Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине. Запрос связан с расследованием в рамках запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Если Белый дом откажется, то это будет воспринято как «воспрепятствование расследованию». Главы трех комитетов конгресса также обвинили Трампа во лжи — якобы он отказывается сотрудничать с палатой представителей.
Конгрессмены трех комитетов палаты представителей США — по реформам и надзору, разведке и иностранным делам — потребовали от Белого дома предоставить документы по Украине. Как сообщает РИА «Новости», запрос был сделан в связи с расследованием в рамках начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Белый дом должен предоставить документы до 18 октября. В противном случае отказ администрации президента от сотрудничества будет рассматриваться конгрессом как «свидетельство воспрепятствования расследованию».
В письме конгрессменов от Демократической партии утверждается, что Трамп лгал общественности по поводу «постоянного сотрудничества» с конгрессом.
«Белый дом отказывается сотрудничать или отвечать на многочисленные запросы наших комитетов предоставить документы на добровольной основе», — заявили демократы.
Кроме того, они снова отвергли идею конгрессменов от Республиканской партии провести общее расследование палатой представителей и принять резолюцию для официального начала расследования.
Ранее конгрессмены-демократы уже требовали предоставить документы по Украине от госсекретаря США Майка Помпео. Однако в субботу, 5 октября, стало известно, что глава Госдепартамента не предоставил бумаги в установленный срок.
Как заявили в комитете по иностранным делам, Помпео не смог передать документы вовремя, однако Госдепартамент связался с комитетами по этому вопросу.
«Мы надеемся, что Госдеп будет сотрудничать в полном объеме», — отметили в комитете.
Процедура импичмента была начата демократами, имеющими большинство в Палате представителей, еще 24 сентября. Трампа обвиняют в попытке давления на главу зарубежного государства — Украины — для вмешательства в выборы путем дискредитации своего соперника — кандидата от демократов и экс-вице-президента Джо Байдена.
Если конгрессмены утвердят обвинения, то они будут переданы сенату США. Там будет принято окончательное решение по поводу импичмента. При этом верхнюю палату конгресса контролируют республиканцы.
2 октября президент США Дональд Трамп назвал процедуру импичмента госпереворотом. По мнению американского лидера, демократы хотят «отобрать у людей власть и свободы».
Трамп также подчеркнул, что импичмент «отберет» у американцев вторую поправку к Конституции, гарантирующую право на владение и ношение оружия для граждан. Он выразил опасение, что «переворот» также лишит американцев религии, армии и стены на мексиканской границе.
Тремя днями ранее президент США опубликовал в своем твиттере видеообращение по поводу возможного импичмента.
«То, что происходит сейчас, это одно грандиозное надувательство в истории американской политики. Демократы хотят отобрать ваше оружие, ваше здравоохранение, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей. Они хотят забрать все. Мы никогда не позволим этому случиться», — заявил Трамп.
По словам лидера США, члены Республиканской партии стараются «осушить болото» в американской верхушке. Он подчеркнул, что «борется за права американцев» и на кон поставлена вся Америка.
Процедура импичмента Трампа был запущен после сообщения газеты The Washington Post и других СМИ о разговоре президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По заявлению сотрудника разведслужбы США, Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, требуя провести расследование в отношении Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США от Демпартии Джо Байдена, который ранее работал в украинской компании Burisma.
Подконтрольная Демократической партии палата представителей конгресса во главе с Нэнси Пелоси вскоре после этого объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Вечером 25 сентября на фоне скандала Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского.
В стенограмме телефонного разговора можно прочитать, что президент США просит возобновить расследование по делу Байдена. Стоит отметить, что американский минюст не обнаружил в записи фактов давления со стороны Трампа.
Начало процедуры импичмента при этом пока что бьет скорее не по позициям Трампа, а по рейтингу Джо Байдена. Об этом свидетельствуют данные социологических опросов, которые были подсчитаны Real Clear Politics.
Сообщается, что на начало октября Байдена поддерживают лишь 26,2% респондентов. При этом в начале его кампании данный показатель достигал 30,3%. Наивысшая отметка была равна 41,4%.
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В мире , Статьи , США , Нэнси Пелоси , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , Демократическая партия США , Республиканская партия США , Госдеп США , Минюст РФ , Сенат США , Washington Post
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