Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Венгрия решила отобрать свои паспорта у украинцев из Закарпатья 

Национальная Служба Новостей + ещё 18 1 час назад
Венгрия отбирает паспорта у украинцев
Фото: nsn.fm
Власти Венгрии приняли решение отбирать паспорта у жителей Закарпатья, если они не подтвердят знаний венгерского языка, сообщает «УНИАН», ссылаясь на главу закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.
Он рассказал, что паспорта массово получали украинцы, которые не являются этническими венграми. Они не знали венгерского языка, часто жили в других регионах, пишет Газета.ru.
Также у современного украинского венгра должна быть гражданкой Венгрии бабушка или мать. Только в этом случае он может претендовать на венгерский паспорт, дополняет RT.
«Если кто-то хочет паспорт этой страны, то получает направление в университет, где дают сертификат, что он пишет, читает и свободно разговаривает на венгерском языке. Второе — или бабушка, или мать были гражданами Венгрии», — отметил Москаль.
Чиновник заявил, что венгерских паспортов лишатся все, кто не понимает венгерского языка.
Ранее политолог, экс-президент регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо в эфире НСН пояснил, почему считает идею Зеленского выдать украинские паспорта провальной.
Фанаты "Игры престолов" из Якутии подарили Джорджу Мартину статуэтку из серебра
Национальная Служба Новостей: последние новости
Киев может решиться на полную блокаду ДНР и ЛНР Киев может решиться на полную блокаду ДНР и ЛНР Глава МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с РФ Глава МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с РФ Появилось видео с попыткой срыва выступления Толстого в ПАСЕ Появилось видео с попыткой срыва выступления Толстого в ПАСЕ
Комментарии27
В мире , Европа , Геннадий Москаль , Иван Мезюхо , Газета.Ru , УНИАН , Венгрия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никогда не будет нашим другом»: США вынесли приговор РФ
«Никогда не будет нашим другом»: США вынесли приговор РФ576
Ремень на шее: в Подмосковье убили студентку
Ремень на шее: в Подмосковье убили студентку7
Ребенка заперли в камере хранения в российском ТЦ
Ребенка заперли в камере хранения в российском ТЦ10
Российский чиновник устроил дебош после отказа «дать потусоваться»
Российский чиновник устроил дебош после отказа «дать потусоваться»8
В Крыму рассказали о «вторжении» украинских дронов
В Крыму рассказали о «вторжении» украинских дронов3
Видео
Россиянку оштрафовали из-за сына, оскорбившего Путина
00:29
Россиянку оштрафовали из-за сына, оскорбившего Путина
Общество
Ремень на шее: в Подмосковье убили студентку
04:22
Ремень на шее: в Подмосковье убили студентку
Происшествия Статьи
Танец Билана с занавеской попал на видео
01:00
Танец Билана с занавеской попал на видео
Шоу-бизнес
Ребенка заперли в камере хранения в российском ТЦ
00:56
Ребенка заперли в камере хранения в российском ТЦ
Происшествия Другое
«Никогда не будет нашим другом»: США вынесли приговор РФ
00:28
«Никогда не будет нашим другом»: США вынесли приговор РФ
США В мире
Российский чиновник устроил дебош после отказа «дать потусоваться»
00:48
Российский чиновник устроил дебош после отказа «дать потусоваться»
Общество Другое
«*** всех»: Украина призвала к фильтрационным лагерям в Донбассе
00:59
«*** всех»: Украина призвала к фильтрационным лагерям в Донбассе
Украина В мире
«Реинкарнация Яценюка»: Соловьев поспорил с Гордоном
03:07
«Реинкарнация Яценюка»: Соловьев поспорил с Гордоном
Общество
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Рэпер Гуф извинился за слово «хачухи»
01:22
Рэпер Гуф извинился за слово «хачухи»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение