Обматерившего Путина журналиста вызвали на допрос

«В рамках расследования по делу о злоупотреблении служебными полномочиями против законных интересов вещательной компании "Рустави-2", присвоении денег в крупном размере с использованием служебного положения и сокрытии имущества мнимой и/или лицемерной сделкой на опрос в генпрокуратуру Грузии вызван Георгий Габуния», — заявили в пресс-службе.

Обвиняемым по делу о присвоении денег «Рустави-2» является ее бывший гендиректор Ника Гварамия. Следователи считают. что он нанес ущерб телеканалу на 2 млн долларов. В январе 2015 года Гварамия оформил соглашение с компанией «Интермедиа плюс», которой владеют его друзья. Он уступил право на размещение рекламы на каналах «Комеди канал» и «Марао», которые принадлежат «Рустави-2». В итоге бюджет телеканала не досчитался значительных средств.

В качестве меры пресечения Гварамия внес залог в 13 тысяч долларов.

Ранее показания по делу дали еще два сотрудника канала.

Габуния нецензурно выражался в прямом в эфире в адрес президента России. Это произошло 7 июля Габуния в передаче «Постскриптум».

Беспрецедентное хулиганство осудили власти, а граждане устроили митинги протеста у здания телеканала. Впоследствии телеведущего уволили.