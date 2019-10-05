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Обматерившего Путина журналиста вызвали на допрос 

Рамблер 1 час назад
Оскорбивший Владимира Путина телеведущий Георгий Габуния вызван в генпрокуратуру Грузии. Он должен дать показания по делу о хищении в телекомпании «Рустави-2», где ранее работал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
«В рамках расследования по делу о злоупотреблении служебными полномочиями против законных интересов вещательной компании "Рустави-2", присвоении денег в крупном размере с использованием служебного положения и сокрытии имущества мнимой и/или лицемерной сделкой на опрос в генпрокуратуру Грузии вызван Георгий Габуния», — заявили в пресс-службе.
Обвиняемым по делу о присвоении денег «Рустави-2» является ее бывший гендиректор Ника Гварамия. Следователи считают. что он нанес ущерб телеканалу на 2 млн долларов. В январе 2015 года Гварамия оформил соглашение с компанией «Интермедиа плюс», которой владеют его друзья. Он уступил право на размещение рекламы на каналах «Комеди канал» и «Марао», которые принадлежат «Рустави-2». В итоге бюджет телеканала не досчитался значительных средств.
В качестве меры пресечения Гварамия внес залог в 13 тысяч долларов.
Ранее показания по делу дали еще два сотрудника канала.
Габуния нецензурно выражался в прямом в эфире в адрес президента России. Это произошло 7 июля Габуния в передаче «Постскриптум».
Беспрецедентное хулиганство осудили власти, а граждане устроили митинги протеста у здания телеканала. Впоследствии телеведущего уволили.
Комментарии83
В мире , Георгий Габуния , Владимир Путин , Грузия
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