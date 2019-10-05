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Порошенко предложил свой «мирный план» по Донбассу 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал свою версию «мирного плана» урегулирования ситуации в Донбассе.
Он заявил в Twitter, что его «мирный план» включает в себя прекращение огня, вывод российских войск, которые якобы присутствуют в регионе, отвод тяжелой техники, а также «освобождение всех заложников». Также в регионе требуется восстановить украинскую финансовую систему. Только после этого, заявил Порошенко, можно начинать «подготовку к выборам».
Порошенко заявил, что нельзя допустить раздора внутри Украины, украинский народ должен объединиться. Бывший президент заявил, что враг Украины находится за ее пределами, «имя этому врагу — Владимир Путин».
«Формулу Штайнмайера» он назвал «мифами и фейковыми новостями». По его словам, минские договоренности не предусматривают ни ее, ни разведение войск.
Разведение войск по всей линии соприкосновения Порошенко считает «страшной ошибкой». Он подчеркнул, что позиции ВСУ были оснащены перед зимой, а теперь войска хотят «вывести в чистое поле». Порошенко заявил, что «это смертельно опасно».
Напомним, Киев подписал в Минске «формулу Штайнмайера», после чего на Украине вспыхнули протесты, за которыми, вероятно, стоит Порошенко.
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Комментарии26
В мире , Видео , Петр Порошенко , Владимир Путин
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