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Конгрессмен США объявил шантаж Зеленского со стороны Трампа доказанным 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
СМС-переписка американских дипломатов с помощником президента Украины Андреем Ермаком доказывает, что украинского лидера Владимира Зеленского пытались шантажировать, заявил конгрессмен-демократ Элиот Энгел.
Энгел сказал, что «воспринимает это особенно тяжело», так как на протяжении долгих лет «выступал за более тесные отношения» США с Украиной, которая «была частью» СССР, но сейчас «равняется на Запад». Конгрессмен заявил, что Украину следует поддерживать, а ее «вместо этого толкают к России».
По его версии, глава американского государства Дональд Трамп «пытался использовать ресурс США, чтобы развязать политическую схватку», а теперь «сорвался с цепи». Энгел отметил, что «дыма без огня не бывает», передает РИА «Новости».
Он полагает, что «появился еще один потенциальный осведомитель», позднее дадут о себе знать и другие, «будет еще больше и дыма, и огня».
New York Times со ссылкой на два источника пишет, что еще один сотрудник разведки США может подать рапорт о вызывающих тревогу отношениях американского президента с Украиной. У разведчика якобы есть более конкретная информация по данному вопросу, чем у сотрудника разведки, подавшего первую жалобу, передает ТАСС.
Глава Госдепа Майк Помпео обвинил демократов в том, что они хотят «принудить» сотрудников его ведомства явиться на слушания в Конгресс, хотя не выписали никаких повесток. Для участия в таких слушаниях представители Госдепа обязаны проконсультироваться с Белым домом, обсудив проблему секретной информации. Госдеп требует присутствия на слушаниях своего юрисконсульта.
Кроме того, демократы Палаты представителей США запросили у вице-президента Майка Пенса документы по Украине в рамках процедуры импичмента президенту США. Конгресс интересуется ролью Пенса в истории с приписываемым Трампу шантажом.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке демократов отстранить Трампа от власти.
Напомним, СМИ опубликовали смс-переписку дипломатов США, которые пытались убедить Киев провести расследование в отношении газовой компании Burisma Group, в состав совета директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Комментарии19
В мире , США , Украина , Джозеф Байден , Майк Пенс , Владимир Зеленский , Андрей Ермак , Дональд Трамп , Госдеп США , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , New York Times
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