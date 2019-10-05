Конгрессмен США объявил шантаж Зеленского со стороны Трампа доказанным

Энгел сказал, что «воспринимает это особенно тяжело», так как на протяжении долгих лет «выступал за более тесные отношения» США с Украиной, которая «была частью» СССР, но сейчас «равняется на Запад». Конгрессмен заявил, что Украину следует поддерживать, а ее «вместо этого толкают к России ».

По его версии, глава американского государства Дональд Трамп «пытался использовать ресурс США, чтобы развязать политическую схватку», а теперь «сорвался с цепи». Энгел отметил, что «дыма без огня не бывает», передает РИА «Новости».

Он полагает, что «появился еще один потенциальный осведомитель», позднее дадут о себе знать и другие, «будет еще больше и дыма, и огня».

New York Times со ссылкой на два источника пишет, что еще один сотрудник разведки США может подать рапорт о вызывающих тревогу отношениях американского президента с Украиной. У разведчика якобы есть более конкретная информация по данному вопросу, чем у сотрудника разведки, подавшего первую жалобу, передает ТАСС.

Глава Госдепа Майк Помпео обвинил демократов в том, что они хотят «принудить» сотрудников его ведомства явиться на слушания в Конгресс, хотя не выписали никаких повесток. Для участия в таких слушаниях представители Госдепа обязаны проконсультироваться с Белым домом, обсудив проблему секретной информации. Госдеп требует присутствия на слушаниях своего юрисконсульта.

Кроме того, демократы Палаты представителей США запросили у вице-президента Майка Пенса документы по Украине в рамках процедуры импичмента президенту США. Конгресс интересуется ролью Пенса в истории с приписываемым Трампу шантажом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке демократов отстранить Трампа от власти.