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Американская разведка получила новые показания против Трампа 

РИА Новости + ещё 19 1 час назад
В США получили новые показания против Трампа
Фото: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Еще один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил адвокат Марк Заид в интервью ABC News.
По его словам, второй свидетель является сотрудником разведки и "знает из первых рук" об утверждениях, приведенных в жалобе. Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что он может выступить с показаниями в конгрессе.
В свою очередь, адвокат Эндрю Бакай написал в твиттере, что его компания представляет интересы многочисленных информаторов по делу против Трампа.
Телефонный разговор Трампа и Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству.
После этого Белый дом обнародовал расшифровку телефонного разговора, а потом и саму жалобу. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — Байдена. Трамп обвинения отрицает.
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В мире , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , ЦРУ , телеканал АВС , New York Times , США
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