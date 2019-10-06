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ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским 

ТАСС + ещё 9 35 минут назад
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщил в воскресенье телеканал ABC со ссылкой на адвоката осведомителя Марка Зейда.
По его словам, речь, как и в первом случае, идет о неназванном сотруднике американской разведки. Адвокат подчеркнул, что его подопечный "располагает данными из первых рук касательно некоторых предположений, высказанных в жалобе первого осведомителя". Юрист указал, что разведчик уже поделился своими соображениями с Аткинсоном, однако к настоящему моменту он не общался с представителями комитетов Палаты представителей Конгресса США, занимающихся проведением расследования в рамках процедуры импичмента Трампа.
В пятницу газета The New York Times сообщила о том, что еще один сотрудник американской разведки рассматривает целесообразность подачи рапорта о вызвавших у него тревогу отношениях Трампа с Украиной. Газета отмечала, что у этого разведчика имеется более конкретная информация о событиях, связанных с президентом и Киевом.
В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена — Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.
Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.
Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании переизбраться на второй срок.
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Комментарии1
В мире , Видео , Украина , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Генпрокуратура РФ , Конгресс США , Министерство юстиции США , телеканал АВС , New York Times , США
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