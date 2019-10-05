Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иран заподозрили во «вмешательстве» в американские выборы 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Новую страну заподозрили во «вмешательстве» в выборы США
Фото: EPA
Хакеры, которые могут быть связаны с иранскими властями, попытались вмешаться в американские выборы, заявили источники.
Утверждается, что хакеры атаковали учетные записи, связанные с предвыборной кампанией действующего главы американского государства Дональда Трампа. Кибератака не увенчалась успехом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Интернет-корпорация Microsoft заявляла, что кибератаке, к которой может иметь отношение Тегеран, подверглись учетные записи одного из предвыборных штабов, американских чиновников, сотрудников СМИ, а также видных иранцев, живущих за пределами Ирана.
В конце августа сообщалось, что хакеры Пентагона повредили иранские компьютерные сети.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Кремле оценили согласие Киева на «формулу Штайнмайера» В Кремле оценили согласие Киева на «формулу Штайнмайера» Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией
В мире , Дональд Трамп , Пентагон , Microsoft , РИА Новости , Reuters , Иран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв прогремел в жилом доме в Киеве
Взрыв прогремел в жилом доме в Киеве1
Принесет мир: О «формуле Штайнмайера» на Украине
Принесет мир: О «формуле Штайнмайера» на Украине181
Перенести из США: в ООН ответили на предложение России
Перенести из США: в ООН ответили на предложение России463
В Германии два человека умерли от колбасы
В Германии два человека умерли от колбасы
Назван победитель шоу «Голос. 60+»
Назван победитель шоу «Голос. 60+»
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
04:28
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
В мире
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
00:45
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение