Новую страну заподозрили во «вмешательстве» в выборы США

Иран заподозрили во «вмешательстве» в американские выборы

Хакеры, которые могут быть связаны с иранскими властями, попытались вмешаться в американские выборы, заявили источники.

Утверждается, что хакеры атаковали учетные записи, связанные с предвыборной кампанией действующего главы американского государства Дональда Трампа . Кибератака не увенчалась успехом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Интернет-корпорация Microsoft заявляла, что кибератаке, к которой может иметь отношение Тегеран, подверглись учетные записи одного из предвыборных штабов, американских чиновников, сотрудников СМИ, а также видных иранцев, живущих за пределами Ирана.