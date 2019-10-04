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В Таиланде арестовали и депортировали россиянку из «черного списка» 

РИА Новости 1 час назад
Таиланд депортировал россиянку из «черного списка»
Фото: РИА Новости
Иммиграционная полиция Таиланда сообщила об аресте и последующей депортации гражданки России, вернувшейся в страну по новому паспорту через семь лет после предыдущей депортации и занесения в "черный список", сообщает издание "Новости Пхукета".
Об аресте некой Юлии (фамилия не указана) стало известно после пресс-конференции с участием начальниками Иммиграционного бюро Таиланда генерала-лейтенанта Сомпонга Чингдуанга.
Генерал Чингдуанг сообщил, что россиянка была депортирована из Таиланда за нарушение трудового законодательства в 2012 году. Перед депортацией ее имя было занесено в "черный список", причем сразу на столетний срок — до 2112 года.
Несмотря на запрет, в 2019 году Юлия решила вернуться в Таиланд. Как сообщил Чингдуанг, в новом заграничном паспорте имя женщины было указано не Yulia (как было ранее), а Julia.
Юлия прибыла на Пхукет по визе не иммиграционного типа, при прохождении паспортного контроля ей был дано стандартное для подобных виз трехмесячное разрешение на пребывание в стране.
Позже Юлия была задержана полицией Патонга за некоторое правонарушение, после чего ее передали в руки Иммиграционного бюро. Сотрудники бюро провели биометрическую проверку и установили, что имеют дело с женщиной из "черного списка". После этого россиянка была вновь депортирована.
Генерал Сомпонг Чингдуанг не уточнил, почему туристка смогла пройти биометрический контроль на въезде в страну, но при этом не прошла его в пхукетском офисе Иммиграционного бюро. Также неизвестно, за какое именно правонарушение женщина была задержана полицией Патонга.
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В мире , Таиланд
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