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Reuters: за три дня протестов в Ираке погибли 65 человек 

ТАСС 58 минут назад
Протесты в Ираке привели к многочисленным жертвам
Фото: Reuters
Число жертв за три дня протестов в Ираке возросло до 65. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.
Ранее поступала информация о 44 погибших. По данным агентства, 5 октября 190 человек получили ранения в Багдаде.
Радикальный шиитский имам Муктада ас-Садр призвал к отставке парламента и проведению досрочных выборов под контролем международных наблюдателей.
1 октября в Ираке начались антиправительственные выступления в знак протеста против нищеты, безработицы и коррупции. Вышедшие на улицы Багдада и других городов люди требовали отставки правительства, а в ряде мест, включая столицу, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками. В ночь на четверг в Багдаде, а также городах Эн-Насирия, Эль-Хилла и Эль-Амара был введен комендантский час. Аналогичные меры по ограничению передвижения людей и транспорта затем были приняты еще в ряде городов, главным образом на юге страны. Как заявило командование совместными операциями ВС республики, обстановка в сфере безопасности в Ираке находится под полным контролем.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Reuters , Ирак
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