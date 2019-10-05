Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США предложили есть детей и бомбить Россию ради спасения планеты 

Lenta.ru + ещё 5 8 часов назад
В США предложили бомбить Россию ради спасения планеты
Фото: РИА Новости
В США «экоактивистка» на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию ради экологии. Об этом сообщает Sun.
Во время встречи с членом палаты представителей США неизвестная женщина попросила дать ей слово, и заявила, что до глобальной катастрофы осталось всего несколько месяцев. Она предложила ряд радикальных мер по предотвращению этого.
«Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей… Это большая проблема. Нам нужно есть детей», — сказала она, срываясь на крик.
Во время своего выступления она сняла свитер, оставшись в майке с надписью «Спасай планету, ешь детей».
Также она посоветовала есть трупы, хотя, по ее мнению, быстро спасти планету таким способом не удастся.
Позднее поддерживающее президента Трампа движение LaRouchePAC призналось в этом розыгрыше. В своем Twitter они отметили, что Окасио-Кортез, известная своей позицией по поводу экологии, рано или поздно тоже высказала бы предположение о необходимости питаться детьми.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
Последние новости
Российские заключенные устроили одну из крупнейших массовых драк Российские заключенные устроили одну из крупнейших массовых драк Дания просрочила выдачу разрешений на «Северный поток-2» Дания просрочила выдачу разрешений на «Северный поток-2» Задержанную в Иране российскую журналистку освободят Задержанную в Иране российскую журналистку освободят
Комментарии96
В мире , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певица Сиа сообщила о своей болезни
Певица Сиа сообщила о своей болезни
Призыв Малышевой повысить пенсионный возраст объяснили
Призыв Малышевой повысить пенсионный возраст объяснили15
Жириновский возмутился количеством депутатов в ГД
Жириновский возмутился количеством депутатов в ГД30
Обматерившего Путина журналиста вызвали на допрос
Обматерившего Путина журналиста вызвали на допрос83
В Подмосковье жестоко убита девушка
В Подмосковье жестоко убита девушка
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Солнцеву сломали руку после скандала в салоне красоты
00:53
Солнцеву сломали руку после скандала в салоне красоты
Шоу-бизнес
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Экс-депутата задрал медведь
00:34
Экс-депутата задрал медведь
Происшествия Другое
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
04:28
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
В мире
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение