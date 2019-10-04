Новый глава ЦИК Украины прокомментировал идею проведения выборов в Донбассе

Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса необходимо урегулировать законодательство и создать соответствующие условия.

Верховная рада Украины в пятницу назначила новый состав Центральной избирательной комиссии, срок его полномочий составляет семь лет.

"Для того, чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях необходимы соответствующие условия. И связанные с безопасностью, и главное — этот вопрос должен быть законодательно урегулирован. По большому счету вопрос выборов на временно оккупированных территориях не является вопросом к ЦИК в тех условиях, которые есть у нас сейчас, а больше к законодателям", — цитирует Диденко.

Он также считает, что "рано или поздно, выборы будут проведены на всей территории Украины".

Рада назначила предыдущий состав ЦИК в сентябре 2018 года. В комиссии было 17 членов, их срок полномочий составлял семь лет.

По закону, члены комиссии назначаются и увольняются Верховной радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте. В предыдущем составе Центризбиркома не было представителей от правящей партии "Слуга народа".

Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.