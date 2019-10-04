Священники-педофилы продолжают работать с детьми

AP: в США сотни обвиненных в насилии экс-священников продолжают работать с детьми

Сотни бывших священников Римско-католической церкви , которые ранее были обвинены в США в сексуальном насилии над несовершеннолетними, в настоящее время живут без какого-либо особого надзора со стороны американских властей и допущены до работы с детьми. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

Как выяснили журналисты в результате расследования, речь идет о 1,7 тыс. бывших священниках и других духовных лицах, в отношении которых были выдвинуты являющиеся обоснованными, с точки зрения Римско-католической церкви, обвинения в сексуальном насилии. Агентство подчеркивает, что многие из этих лиц работают в школах, медицинских учреждениях, неправительственных организациях, оказывающих помощь детям. Некоторые по-прежнему играют активную роль в церкви.

В публикации отмечается, что десятки из указанных лиц после ухода из церкви совершили преступления. В их числе хранение детской порнографии и насильственные действия сексуального характера. Агентство констатирует, что часть бывших священников, которые ранее были обвинены в насилии над детьми, находятся под надзором со стороны церкви или властей.

Скандал, связанный с преступлениями священников-педофилов, разгорелся еще в годы понтификата Бенедикта XVI . Нынешний глава Римско-католической церкви Франциск неоднократно осуждал священников, совершающих надругательства над малолетними прихожанами, называя это смертным грехом. Он также признал, что церковные власти опоздали с принятием мер для недопущения таких преступлений. Несколько высокопоставленных иерархов, замешанных в разные годы в подобных действиях в США, Европе, Южной Америке и Австралии, были отстранены от служения или подали в отставку.

Ранее сообщалось, что власти более десятка американских штатов проводят расследования предполагаемых случаев домогательств к несовершеннолетним со стороны католических священников на территории США.