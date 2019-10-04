Альбом The Beatles возглавил хит-парад спустя полвека

Альбом The Beatles снова возглавил британский хит-парад спустя почти 50 лет

Переизданный легендарный диск группы The Beatles Abbey Road возглавил хит-парад Великобритании . При этом, пластинка установила рекорд по самому долгому промежутку между выходом на первое место в чарте — 49 лет и 252 дня.

Как сообщает Beatles.ru, пластинка побила другой рекорд ливерпульской четверки. У альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band после переиздания в 2017 году этот промежуток составил 49 лет и 125 дней.