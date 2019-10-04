«Только не отсрочка»: Джонсон высказался о Brexit

Джонсон исключил отсрочку по Brexit

«Новая сделка или никакой сделки — только не отсрочка», — написал Джонсон в своем Twitter.

Премьер-министр продолжает делать такие заявления несмотря на то, что ранее он обязался перед судом попросить Европейский союз отложить Brexit до 31 января 2020 года в случае отсутствия сделки.