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Джонсон исключил отсрочку по Brexit 

Rambler News Service 2 часа назад
«Только не отсрочка»: Джонсон высказался о Brexit
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз объявил о своем намерении выйти из ЕС 31 октября.
«Новая сделка или никакой сделки — только не отсрочка», — написал Джонсон в своем Twitter.
Премьер-министр продолжает делать такие заявления несмотря на то, что ранее он обязался перед судом попросить Европейский союз отложить Brexit до 31 января 2020 года в случае отсутствия сделки.
Об этом сообщал The Guardian. Британия должна была покинуть Евросоюз ещё 29 марта 2019 года, но после того, как депутаты трижды проголосовали против соглашения, которое бывший премьер Тереза Мэй согласовала с блоком, ЕС предоставил Великобритании отсрочку до 31 октября.
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В мире , Борис Джонсон , Тереза Мэй , ЕС , Великобритания
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