Эксперты рассказали об отношениях Азербайджана и РФ

Эксперты рассказали о перспективах сотрудничества Азербайджана и России

Роль Баку в дипломатических коммуникациях России с западными партнерами очень важна, экономическое сотрудничество двух стран обещает обеим сторонам значительную выгоду, а предложенный «Росатомом» проект строительства атомной электростанции в Азербайджане станет выходом на новый уровень партнерских отношений, заявили экономисты и политологи Инфо24.

В ходе сочинской встречи Москва предложила Баку построить в Азербайджане атомную электростанцию.

«АЭС будет такая, которую выберет наш азербайджанский партнер. Мы предлагаем мощную станцию», — сообщил гендиректор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Вопрос, по его словам, актуален, так как в Азербайджане заметно растет потребление электроэнергии. Еще в советские годы в республике планировали построить атомную электростанцию — для нее была определена площадка и заложен фундамент, но проект был заморожен после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Выступая на пленарном заседании клуба, Ильхам Алиев затронул тему нагорно-карабахского конфликта. Президент Азербайджана обратил внимание, что дискуссии об урегулировании — в том числе при посредничестве Минской группы ОБСЕ, сопредседателем которой является Россия, — не прекращаются, но важно представлять реальную ситуацию в проблемном регионе.

Встреча Путина и Алиева в Сочи состоялась по заранее утвержденному плану, а слова азербайджанского президента о долгом перерыве в контактах были в некоторой мере шуткой — лидеры двух стран, несмотря на плотные рабочие графики, поддерживают дружеские отношения, уверен политолог, эксперт по международным вопросам Евгений Михайлов

По мнению Михайлова, стороны не случайно сделали акцент на двусторонних экономических связях: и для России, и для Азербайджана экономические вопросы сейчас стоят на первом месте.

«Строительство АЭС — это, прежде всего, огромные российские инвестиции в Азербайджан: кредитование или иной механизм, но в любом случае это совместный проект. Атомная электростанция — это совершенно новый уровень отношений между странами: это поставки топлива, обеспечение комплексной безопасности, это ведение проекта на долгие годы. Энергетическая безопасность Азербайджана будет обеспечена полностью, угроза коллапса в некоторых районах будет исключена», — сказал он Инфо24.

Переговорный процесс по карабахскому урегулированию идет своим чередом, но развитие российско-азербайджанских экономических связей важно для положительного разрешения этого вопроса, и проект АЭС будет иметь важное политическое значение, отметил аналитик.

«Нагорно-карабахское урегулирование после реализации крупных экономических инвестиционных проектов будет рассматриваться уже несколько в ином плане: чем больше Россия вкладывает в совместные проекты с Азербайджаном, тем быстрее армянская сторона придет к выводу, что все таки надо дружить. Россия всеми своими действиями показывает, что Азербайджан — надежный экономический партнер, и уже деваться Еревану будет некуда», — заключил Михайлов.

Плюс сотрудничества с «Росатомом» — государственные инвестиции в проект

Азербайджанская сторона еще не подтвердила своего участия в проекте строительства АЭС и только изучает этот вопрос, но предложение «Росатома» очень перспективно для развития двусторонних отношений, полагает эксперт-аналитик группы компаний «ФИНАМ» Алексей Калачев

«Продвинутыми технологиями сооружения АЭС обладают считанное количество стран — Россия, США, Франция, Япония, и каждая заинтересована в продвижении именно своих технологий. Это не только многомиллиардные контракты на строительство и оснащение АЭС, возведение реакторов и производство турбин, — это также и дальнейшее сопровождение реакторов своего типа, и поставки своего топлива для них. То есть, речь идет о прочных технологических и экономических связях, которые обуславливают как минимум взаимный учет позиций по политическим вопросам. Так просто партнера по уже работающей АЭС не сменишь, типы реакторов, формат топливных стержней и технологическое оборудование различаются», — сказал Калачев Инфо24.

Атомная и газовая генерация сейчас активно конкурируют в мире за доминирующий путь вытеснения экологически вредной угольной генерации, а с другой стороны к ним подбирается альтернативная энергетика — солнечная и ветровая генерации, отметил аналитик.

У Баку сейчас есть выбор между атомной генерацией и сотрудничеством с «Росатомом» и газовой генерацией — этот путь означает сотрудничество с Siemens AG , которая производит газовые турбины большой мощности. Технологиями производства таких турбин также обладает лишь считанное число производителей в мире, и в России такие турбины не производят.

«Некоторые страны ставят на АЭС, как Франция, некоторые — на газовую генерацию и возобновляемые источники энергии, как Германия. Принимая решение по российскому предложению, Азербайджан, по сути, выбирает магистральный путь развития своей электроэнергетики на долгие годы. Потребление электроэнергии в республике растет высокими темпами, при этом собственным газом она обеспечена, а ядерным топливом — нет. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, описывая свое предложение, указывает, что строительство АЭС позволит Азербайджану высвободить объемы газа для наращивания экспорта, справедливо замечая, что у АЭС гораздо ниже доля топлива в издержках производства электроэнергии. Однако он при этом забыл упомянуть, что, несмотря на это, эксплуатационные затраты на киловатт электроэнергии у газовой генерации все равно значительно ниже, чем у атомной. И удельные капиталовложения, кстати, у газовой генерации тоже ниже», — обратил внимание Алексей Калачев.

Тем не менее, предложение от «Росатома» имеет другое большое преимущество.

«Это государственная поддержка, благодаря чему зарубежные проекты «Росатома» часто осуществляются на счет кредитов российской стороны. В краткосрочной перспективе для заказчика это может оказаться выгоднее. Так что руководству и экспертам в Азербайджане есть, о чем серьезно подумать, принимая окончательное решение по предложению «Росатома»», — заключил эксперт.

Россия понимает значимость Азербайджана в дипломатических коммуникациях

Азербайджан является ключевым звеном в отношениях России с Турцией, Ираном и НАТО , обратил внимание член Ассоциации военных политологов и экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев

«Азербайджан имеет развитые и плотные связи и с Россией, и с Турцией, поэтому роль Азербайджана в этих отношениях нельзя принижать. Отношениях между Россией и Ираном Азербайджан также играет существенную роль: это связано с экономическими проектами, среди них такие глобальные и значимые проекты как например транспортный коридор «Север-Юг», — сказал Перенджиев Инфо24.

Проект международного транспортного коридора, который призван обеспечить транспортную связь между странами Балтии и Индией через Иран. Ожидается, что строительство железнодорожного участка между Ираном и Азербайджаном сократит на 13-20% объем российского внешнеторгового транзита грузов через Турцию.

Официальный Баку является также переговорной площадкой между военным руководством России и военным руководством НАТО, поэтому Россия понимает значимость Азербайджана в дипломатических коммуникациях, отметил он.

Англия недовольна выбором Баку для финала Лиги Европы. Российские футболисты заступились за Азербайджан Вопрос урегулирования карабахского конфликта остается значимым вопросом двусторонних отношений. Азербайджан рассчитывает, что этот процесс станет более конструктивным при участии России — Ильхам Алиев давно говорил, что «переговоры ради переговоров» его не устраивают, напомнил политолог. В связи с этим личные контакты президентов и других ключевых политических фигур очень значимы, они дают предпосылки для развития сотрудничества, в частности, в оборонной сфере.

«Помимо того, что установились такие дружеские отношения между президентами наших стран, Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, стали устанавливаться теплые отношения и между другими значимыми политиками, например между нашим министром обороны Сергеем Шойгу и азербайджанским министром обороны Закиром Гасановым. Эта дружба была продемонстрирована в ходе «Армейских международных игр-2019″, которые проходили этим летом: Шойгу пригласил на них Закира Гасанова и был с ним рядом во время открытия игр», — отметил военный эксперт.

В экономической и культурной сфере отношения двух стран также имеют большие перспективы.