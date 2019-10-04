Нужны ракеты: что Лукашенко просит у Зеленского

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский провели свою первую встречу. Президенты Украины Белоруссии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества на форуме регионов в Житомире . На встрече Лукашенко предупредил Зеленского, что дружба двух стран будет испытывать давление с Запада и с Востока, а также попросил Украину о помощи в развитии ракетостроения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и украинский лидер Владимир Зеленский провели свою первую встречу в Житомире, переговоры двух лидеров состоялись на полях белорусско-украинского форума регионов.

По словам Лукашенко, главной темой встречи стали вопросы двустороннего сотрудничества двух стран, в частности, в сфере ракетостроения и поставок нефтепродуктов.

«Мы готовы внимательно изучать предложения по активизации двустороннего сотрудничества. Убежден, что наша первая встреча и личное знакомство станут большим шагом к укреплению и развитию давних отношений между государствами», — цитирует слова белорусского лидера «Белта».

Лукашенко также предложил сотрудничать в ракетостроении и создавать совместные предприятия. Он отметил, что у республики нет ракетного производства, а у Украины есть.

«Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли», — добавил Лукашенко.

Белоруссия, по его словам, готова инвестировать и создавать совместные предприятия на Украине по гражданским направлениям: в автомобилестроении, тракторостроении, автотехнике.

Он также добавил, что дружба Белоруссии и Украины будет ощущать давление и с Запада, и с Востока.

«Чем роднее будут наши государства, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто никогда, как бы ни заявляли политики, не позволит очень сильно дружить. К сожалению, мир действует по принципу «разделяй и властвуй», — сказал Лукашенко в ходе встречи в расширенном составе.

В свою очередь Зеленский заявил, что у него состоялась прекрасная и теплая беседа тет-а-тет с президентом Белоруссии. По его мнению, Минск является надежным партнером Киева.

«Белоруссия остается для Украины надежным партнером, который помогает достичь мира на территории нашей страны», — отметил президент Украины.

Зеленский также сказал, что обсудил с Лукашенко вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Это подтвердил и президент Белоруссии, по его словам, он уверен в успешном разрешении ситуации в Донбассе.

«Мы готовы вместе что-то сделать для того, чтобы Украина была единой, целостной, мощной, чтобы косо даже никто не смог сюда посмотреть. Это наши принципы», — подчеркнул Лукашенко.

К слову, Зеленский поблагодарил своего белорусского коллегу за переговорную площадку в Минске. По словам украинского лидера, он ценит все, что Белоруссия делает для Украины.

В частности, в белорусской столице в 2015 году были заключены минские соглашения. Тогда при участии России, Украины, Франции и Германии был согласован пакет документов, основной целью которого стало урегулирование конфликта в Донбассе. Появлению договоренностей способствовала военная операция Киева против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. После заключения минских соглашений столица Белоруссии стала площадкой для встреч представителей Украины и республик Донбасса.

Первые переговоры Зеленского и Лукашенко состоялись на форуме регионов Белоруссии и Украины, который проводится для наращивания торгово-экономического сотрудничества. В прошлом году товарооборот между странами составил почти $5,5 млрд, но темпы его роста не слишком устраивают Минск и Киев. Нынешний форум регионов — уже второй, впервые он состоялся год назад на территории Белоруссии.

Помимо встречи лидеров двух стран на форуме проходят переговоры между представителями делегаций, по словам Лукашенко, в этом году от Белоруссии приехало почти 500 человек. По итогам форума президенты должны подписать ряд соглашений, которые будут согласованы на встречах вместе с делегациями двух стран.

При этом перед переговорами с Зеленским глава Белоруссии заверил, что все достигнутые договоренности будут исполняться. Он также отметил, что лидеры получили исторический шанс договориться и исполнить заключенные соглашения «во благо народов».

К тому же, Зеленский и Лукашенко подтвердили, что между Белоруссией и Украиной «нет границ, а языки обоих народов очень близки». Данный тезис прозвучал на переговорах двух лидеров, они условились избежать проблем в передвижении людей между странами.