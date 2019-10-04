Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нужны ракеты: что Лукашенко просит у Зеленского 

Газета.Ru 3 часа назад
Нужны ракеты: что Лукашенко просит у Зеленского
Фото: Reuters
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский провели свою первую встречу. Президенты Украины и Белоруссии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества на форуме регионов в Житомире. На встрече Лукашенко предупредил Зеленского, что дружба двух стран будет испытывать давление с Запада и с Востока, а также попросил Украину о помощи в развитии ракетостроения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и украинский лидер Владимир Зеленский провели свою первую встречу в Житомире, переговоры двух лидеров состоялись на полях белорусско-украинского форума регионов.
По словам Лукашенко, главной темой встречи стали вопросы двустороннего сотрудничества двух стран, в частности, в сфере ракетостроения и поставок нефтепродуктов.
«Мы готовы внимательно изучать предложения по активизации двустороннего сотрудничества. Убежден, что наша первая встреча и личное знакомство станут большим шагом к укреплению и развитию давних отношений между государствами», — цитирует слова белорусского лидера «Белта».
Лукашенко также предложил сотрудничать в ракетостроении и создавать совместные предприятия. Он отметил, что у республики нет ракетного производства, а у Украины есть.
«Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли», — добавил Лукашенко.
Белоруссия, по его словам, готова инвестировать и создавать совместные предприятия на Украине по гражданским направлениям: в автомобилестроении, тракторостроении, автотехнике.
Он также добавил, что дружба Белоруссии и Украины будет ощущать давление и с Запада, и с Востока.
«Чем роднее будут наши государства, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто никогда, как бы ни заявляли политики, не позволит очень сильно дружить. К сожалению, мир действует по принципу «разделяй и властвуй», — сказал Лукашенко в ходе встречи в расширенном составе.
В свою очередь Зеленский заявил, что у него состоялась прекрасная и теплая беседа тет-а-тет с президентом Белоруссии. По его мнению, Минск является надежным партнером Киева.
«Белоруссия остается для Украины надежным партнером, который помогает достичь мира на территории нашей страны», — отметил президент Украины.
Зеленский также сказал, что обсудил с Лукашенко вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Это подтвердил и президент Белоруссии, по его словам, он уверен в успешном разрешении ситуации в Донбассе.
«Мы готовы вместе что-то сделать для того, чтобы Украина была единой, целостной, мощной, чтобы косо даже никто не смог сюда посмотреть. Это наши принципы», — подчеркнул Лукашенко.
К слову, Зеленский поблагодарил своего белорусского коллегу за переговорную площадку в Минске. По словам украинского лидера, он ценит все, что Белоруссия делает для Украины.
В частности, в белорусской столице в 2015 году были заключены минские соглашения. Тогда при участии России, Украины, Франции и Германии был согласован пакет документов, основной целью которого стало урегулирование конфликта в Донбассе. Появлению договоренностей способствовала военная операция Киева против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. После заключения минских соглашений столица Белоруссии стала площадкой для встреч представителей Украины и республик Донбасса.
Первые переговоры Зеленского и Лукашенко состоялись на форуме регионов Белоруссии и Украины, который проводится для наращивания торгово-экономического сотрудничества. В прошлом году товарооборот между странами составил почти $5,5 млрд, но темпы его роста не слишком устраивают Минск и Киев. Нынешний форум регионов — уже второй, впервые он состоялся год назад на территории Белоруссии.
Помимо встречи лидеров двух стран на форуме проходят переговоры между представителями делегаций, по словам Лукашенко, в этом году от Белоруссии приехало почти 500 человек. По итогам форума президенты должны подписать ряд соглашений, которые будут согласованы на встречах вместе с делегациями двух стран.
При этом перед переговорами с Зеленским глава Белоруссии заверил, что все достигнутые договоренности будут исполняться. Он также отметил, что лидеры получили исторический шанс договориться и исполнить заключенные соглашения «во благо народов».
К тому же, Зеленский и Лукашенко подтвердили, что между Белоруссией и Украиной «нет границ, а языки обоих народов очень близки». Данный тезис прозвучал на переговорах двух лидеров, они условились избежать проблем в передвижении людей между странами.
«Не должна быть белорусско-украинская граница препятствием для передвижения людей. Я поклялся, что этого не будет. Мы никогда не сдерживали и сдерживать не будем наших украинцев и белорусов при перемещении», — подчеркнул Лукашенко после встречи с Зеленским.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
Газета.Ru: последние новости
Не верьте украинцам: о чем Волкер предупредил Трампа Не верьте украинцам: о чем Волкер предупредил Трампа Волкер 10 часов давал показания конгрессу по импичменту Трампа Волкер 10 часов давал показания конгрессу по импичменту Трампа В МИД РФ срочно вызвали посла Ирана после ареста российской журналистки В МИД РФ срочно вызвали посла Ирана после ареста российской журналистки
Комментарии
В мире , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , Житомир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: россиянам готовят новый налог
Пока вы не уснули: россиянам готовят новый налог78
Россия отказалась от украинской воды
Россия отказалась от украинской воды710
МИД назвал условие развертывания ракет на Кубе
МИД назвал условие развертывания ракет на Кубе94
Киев приготовил резервный план по полной блокаде Донбасса
Киев приготовил резервный план по полной блокаде Донбасса533
Стала известна причина массовой драки в колонии
Стала известна причина массовой драки в колонии2
Новости партнеров
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
04:28
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
В мире
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
00:45
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение