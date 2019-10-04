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В отношении Люка Бессона возобновили дело об изнасиловании 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Против Люка Бессона возобновили дело об изнасиловании
Фото: ТАСС
Парижский судебный следователь возобновил дело об изнасиловании против режиссера Люка Бессона. Об этом сообщил AFP Франсуа Спинер, адвокат актрисы и манекенщицы Сэнд Ван Рой, выступающей против режиссера с обвинениями в изнасиловании.
Первоначально парижская прокуратура после 9 месяцев расследования приняла 25 февраля этого года решение закрыть данное дело. Она сообщила в этой связи, что не удалось обнаружить подтверждения тех утверждений об изнасиловании, которые содержались в иске, поданном актрисой против Бессона. Однако после этого Ван Рой направила в следственные органы второй иск против режиссера. Именно по нему в минувшую среду и было возобновлено расследование.
В своей первой жалобе актриса утверждала, что 10 мая 2018 года Бессон, в парижской гостинице "Бристоль" подсыпал ей снотворное в чай и затем, когда она заснула, вступил с ней в половую связь. Такой вывод она сделала, когда проснулась. Бессон решительно отверг эти утверждения.
В то же время в своих заявлениях актриса не отрицает, что ранее состояла в интимной связи с режиссером.
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Комментарии
В мире , Другое , Люк Бессон
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