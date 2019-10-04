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СМИ: метрополитен Гонконга приостановил работу на фоне протестов 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
В Гонконге перестало работать метро
Фото: РИА Новости
Оператор железнодорожного транспорта Гонконга корпорация MTR приостановила работу местного метрополитена и станций легкого метро на фоне протестов. Об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post.
Отмечается, что это решение было принято из соображений безопасности, учитывая уже нанесенный ряду станций ущерб и многочисленные поджоги. Работники некоторых станций также получили ранения в результате нападений протестующих.
Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм ввела запрет на ношение масок для участников протестов в рамках специального закона о мерах при чрезвычайном положении, который был разработан еще в английские колониальные времена в 1922 году.
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В мире , Гонконг
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