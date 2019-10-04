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В Гонконге подросток получил пулевое ранение в ходе протестов 

РИА Новости 2 часа назад
В Гонконге подросток попал под пулю
Фото: РИА Новости
Четырнадцатилетний подросток попал под пулю в ходе протестов в Гонконге, его госпитализировали, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
"Во многих районах вечером происходят столкновения, в том числе и в районе Юаньлан, по имеющимся сведениям, четырнадцатилетний подросток попал под пулю, когда его госпитализировали, он очнулся", — говорится в сообщении телеканала.
В Гонконге в пятницу начались многотысячные акции протеста после того, как глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступит в силу к полуночи по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
Ряд активистов уже выступили с заявлением о намерении добиться судебного пересмотра соответствующего решения Исполнительного совета.
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В мире , Гонконг
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