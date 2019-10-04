В Гонконге подросток попал под пулю

В Гонконге подросток получил пулевое ранение в ходе протестов

Четырнадцатилетний подросток попал под пулю в ходе протестов в Гонконге , его госпитализировали, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

"Во многих районах вечером происходят столкновения, в том числе и в районе Юаньлан, по имеющимся сведениям, четырнадцатилетний подросток попал под пулю, когда его госпитализировали, он очнулся", — говорится в сообщении телеканала.

В Гонконге в пятницу начались многотысячные акции протеста после того, как глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступит в силу к полуночи по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).

Ряд активистов уже выступили с заявлением о намерении добиться судебного пересмотра соответствующего решения Исполнительного совета.