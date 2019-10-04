ЕС обсуждает санкции в отношении Турции 

Евросоюз обсуждает возможность введения санкций в отношении Турции из-за буровой деятельности Анкары в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, вопрос включен в повестку дня заседания Совета ЕС 14 октября в Люксембурге. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС по итогам телефонного разговора в пятницу главы дипломатии ЕС Федерики Могерини с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом.
"Верховный представитель и министр сегодня обсудили возможность принятия адресных мер в свете продолжающейся буровой деятельности Турции. Верховный представитель также заявила, что этот вопрос будет включен в повестку дня следующего заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 14 октября в Люксембурге", — отмечается в нем.