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ЕС обсуждает санкции в отношении Турции 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
ЕС обсуждает санкции в отношении Турции
Фото: Reuters
Евросоюз обсуждает возможность введения санкций в отношении Турции из-за буровой деятельности Анкары в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, вопрос включен в повестку дня заседания Совета ЕС 14 октября в Люксембурге. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС по итогам телефонного разговора в пятницу главы дипломатии ЕС Федерики Могерини с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом.
"Верховный представитель и министр сегодня обсудили возможность принятия адресных мер в свете продолжающейся буровой деятельности Турции. Верховный представитель также заявила, что этот вопрос будет включен в повестку дня следующего заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 14 октября в Люксембурге", — отмечается в нем.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Европа , Политика , Федерика Могерини , ЕС , Совет Европы , Анкара , Кипр , Люксембург , Турция
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