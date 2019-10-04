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Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
В Гонконге полиция вновь разгоняет протестующих
Фото: РИА Новости
Гонконгская полиция в пятницу применила слезоточивый газ в районе Вонтайсинь, сообщает газета South China Morning Post.
"Полиция применила слезоточивый газ на Лунг Чунг Роад в районе Вонтайсинь", — говорится в сообщении газеты в Twitter.
В Гонконге в пятницу начались многотысячные акции протеста после того, как глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступит в силу к полуночи по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
Ряд активистов уже выступили с заявлением о намерении добиться судебного пересмотра соответствующего решения Исполнительного совета.
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