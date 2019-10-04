Трамп задумался об иностранной помощи для США

Трамп заявил, что готов просить иностранную помощь для борьбы с коррупцией

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов даже просить помощь иностранных государств, чтобы выполнить свой долг — положить конец коррупции в США.

"Мой долг как президента — положить конец коррупции, даже если это означает попросить помощи иностранного государства или государств", — написал Трамп в Twitter.

По его словам, это никак не связано с политикой или политической кампанией против Байденов.

"Это связано только с их коррупцией", — добавил президент США.

В четверг американский президент заявил журналистам, что хотел бы расследования Украиной деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в компании Burisma. Кроме того, он сообщил, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого Трамп заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая".

Демократы, которые ранее начали в палате представителей процедуру импичмента Трампа, заявили, что такие призывы лишь подтверждают вину президента. По их мнению, тот пытается организовать вмешательство других стран в выборы в США путем сбора компромата на Байдена-старшего — одного из главных кандидатов на пост президента от Демократической партии

Сам Трамп обвиняет бывшего вице-президента в том, что тот оказывал давление на власти Украины в 2016 году, когда требовал от них уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал деятельность компании Burisma. Байден заявляет, что его требования были связаны лишь с тем, что генпрокурор плохо боролся с коррупцией в стране. Политик не считает это вмешательством в дела суверенного государства.