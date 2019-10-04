Лукашенко: Зеленский не нуждается в советах

Лукашенко заявил, что Зеленский не нуждается в советах

"Сегодня убедился, что ему никаких пока не надо советов давать. Он прекрасно знает, что делать. И, самое главное, сделает", — подчеркнул белорусский лидер. На замечание одной из журналисток, что пока у ее коллег на Украине складываются напряженные отношения с главой украинского государства, Лукашенко сказал: "У вас? С Владимиром Александровичем [Зеленским] отношения напряженные? Я иду за ним и думаю: господи, как он вас терпит. Да вы что, у вас прекрасные отношения!"

Лукашенко также выразил благодарность украинцам и президенту за приглашение посетить "братскую Украину и принять участие в II Форуме регионов". "Время предоставило нам отличный шанс "сверить часы" и расставить ориентиры на перспективу. "Мы готовы внимательно изучать предложения по активизации двустороннего сотрудничества, — сказал Лукашенко. — Убежден, что наша первая встреча и личное знакомство станут большим шагом к укреплению и развитию давних отношений между государствами".