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AFP: вице-спикера Госсовета Франции обвинили в пособничестве в травле сотрудника 

ТАСС 38 минут назад
Французского чиновника обвинили в травле
Фото: РИА Новости
Парижский суд предъявил обвинение вице-спикеру Государственного совета Франции Брюно Ласеру в пособничестве оказанию психологического насилия в отношении одного из своих сотрудников, который покончил жизнь самоубийством. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.
По его данным, обвинения высокопоставленному чиновнику были предъявлены 27 сентября в Париже. В частности он обвиняется в том, что слишком поздно отреагировал на поступившую от аудитора информацию о моббинге в отношении одного из сотрудников возглавляемой им тогда службы со стороны своего заместителя Фабьена Зиви, которому предъявили обвинения в "моральном преследовании".
Как указывает агентство, Зиви на протяжении трех лет проявлял предвзятое отношение к своему подчиненному Алену Музону. Факт токсичности этих отношений подтвердила проверка в 2013 году, в связи с чем Ласеру пришлось уволить Зиви 23 апреля 2013 года. Однако фактически последний под предлогом передачи дел проработал на своем посту вплоть до января 2014 года. В марте 2014 Музон покончил жизнь самоубийством.
Сам Ласер утверждает, что действовал по инструкции.
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В мире , France-Presse , Франция
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