Лукашенко насмешил зал оговоркой о России

Лукашенко и Зеленский насмешили зал словами про Владимира Владимировича

На кадрах запечатлено, как белорусский лидер в ходе выступления, посвященного восстановлению товарооборота с Украиной, оговаривается и произносит «регионы России».

После того, как Зеленский указывает на ошибку, Лукашенко говорит:

«Я уже испугался, неужели я "Владимир Владимирович" сказал».

На что украинский президент отвечает:

«Слава богу, нет».

В зале слышен смех и аплодисменты.

Встреча лидеров состоялась в рамках II Форума регионов двух стран, который проходит в Житомире. В ходе переговоров Лукашенко отметил, что Украина никогда не имела проблем с Белоруссией, и руководство страны будет оставаться для Киева «самыми добрыми» и надежными сторонниками.