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Лукашенко и Зеленский насмешили зал словами про Владимира Владимировича 

Lenta.ru 39 минут назад
Лукашенко насмешил зал оговоркой о России
Фото: кадр видео
Диалог президента Белоруссии Александра Лукашенко и его украинского коллеги Владимира Зеленского в рамках II Форума регионов двух стран вызвал бурную реакцию зала. Соответствующую видеозапись в пятницу, 4 октября, разместил «Sputnik-Ближнее зарубежье» в своем Telegram.
На кадрах запечатлено, как белорусский лидер в ходе выступления, посвященного восстановлению товарооборота с Украиной, оговаривается и произносит «регионы России».
После того, как Зеленский указывает на ошибку, Лукашенко говорит:
«Я уже испугался, неужели я "Владимир Владимирович" сказал».
На что украинский президент отвечает:
«Слава богу, нет».
В зале слышен смех и аплодисменты.
Встреча лидеров состоялась в рамках II Форума регионов двух стран, который проходит в Житомире. В ходе переговоров Лукашенко отметил, что Украина никогда не имела проблем с Белоруссией, и руководство страны будет оставаться для Киева «самыми добрыми» и надежными сторонниками.
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Комментарии2
В мире , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко
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