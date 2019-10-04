«Что поставили, то и пьем»: Лукашенко перепутал Россию и Украину

Глава Белоруссии Александр Лукашенко допустил оговорку, выступая на II форуме регионов Украины и Белоруссии, который прошел в Житомире. Вместо Украины Лукашенко назвал Россию, чем рассмешил украинского лидера Владимира Зеленского. Видео с оговоркой попало в сеть.

«И вы знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России, непосредственно контакты руководителей регионов, они как раз помогли нам быстрее подойти к уже более 6 млрд», — сказал Лукашенко, сделав небольшую паузу.

«Украины, Александр Григорьевич», — поправил белорусского коллегу Зеленский.

«Я испугался, думал, неужели я «Владимир Владимирович» сказал», — пошутил Лукашенко, схватившись за сердце. Этот диалог глав государств рассмешил участников форума.

Но не только этим лидеры соседствующих государств развлекли присутствующих. Так, закончив выступление, Зеленский налил президенту Белоруссии и себе воды. Затем Лукашенко жестом предложил своему украинскому коллеге чокнуться, чем вызвал аплодисменты зала. В это время представители Украины и Белоруссии озвучивали договоренности, достигнутые главами стран.

«И за это мы пьем водичку», — пояснил Владимир Зеленский.

«Что поставили, то и пьем», — пошутил в ответ Лукашенко.

Видео этого эпизода опубликовано на канале издания Depo.ua.

Это первая встреча главы Белоруссии Александра Лукашенко и недавно избранного украинского лидера Владимира Зеленского. Во время своего пребывания на форуме Лукашенко отметил, что Украина является одним «из главных торговых партнеров Белоруссии».

«Только за прошлый год мы увеличили товарооборот почти на 20%, но это далеко не предел наших возможностей. Общая история и соседство предопределили приоритеты, в том числе в экономической сфере», — обратил внимание белорусский президент, уточнив, что имеет в виду, прежде всего, топливно-энергетический и агропромышленный комплексы, промышленную кооперацию и транспортно-логистическую сферу.

Вместе с тем он предположил, что внешние силы могут помешать взаимодействию Украины и Белоруссии, и сопротивление будет ощущаться тем сильнее, чем «роднее будут государства».

«Никто никогда, как бы ни заявляли политики, не позволит очень сильно дружить. К сожалению, мир действует по принципу «разделяй и властвуй», — считает белорусский глава.

Лукашенко предупредил, что он вместе с украинским коллегой готов противостоять внешнему воздействию.

«Этот барьер мы полны решимости преодолеть. Мы добрые люди. Не хотим против кого-то дружить, против кого-то воевать. Мы должны быть сильными», — уверен президент Белоруссии.

Также он выразил мнение, что сейчас самое время «сверить часы» и расставить ориентиры на перспективу», чтобы активировать двустороннее сотрудничество.

«Убежден, что наша первая встреча и личное знакомство станут большим шагом к укреплению и развитию давних отношений между государствами», — добавил Лукашенко.

Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что у него с белорусским главой прошла «прекрасная беседа», которая, как передает ТАСС, длилась более двух с половиной часов.

«Мне очень приятно лично с вами познакомиться. Беседа была и теплой, и человеческой, я это ценю больше всего. Но говорили и об отношениях между нашими странами», — сказал украинский лидер.

Он также поблагодарил белорусские власти за все то, что они делают «для Украины, и за площадку в Минске», которая предоставляется с 2014 года в качестве нейтральной территории для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.

Кроме того, президент Украины выразил благодарность и за поддержку со стороны Белоруссии суверенитета и территориальной целостности Украины, о которой в конце сентября говорил Александр Лукашенко.

«Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой», — сказал тогда глава Белоруссии, подчеркнув, что намерен строить отношения с Украиной исходя из этой позиции.

Он также отметил, что «надо делать любые шаги для того, чтобы война была прекращена и эта территория начинала возвращаться к Украине».