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Принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Принц Гарри подал в суд на британские газеты
Фото: Reuters
Британский принц Гарри подал в суд на таблоиды The Sun и Daily Mirror, обвинив их сотрудников в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты. Об этом пресс-служба Букингемского дворца сообщила в пятницу вечером телеканалу Sky News, не уточнив, идет ли речь о взломе голосовой почты самого принца, его жены Меган Маркл или ближайшего окружения супругов.
По сведениям газеты The Guardian, необходимые для начала рассмотрения иска документы пока еще не были переданы суду адвокатами принца. Его интересы представляет юридическая фирма Clintons, ранее участвовавшая во многих делах, касавшихся прослушки телефонов знаменитостей репортерами.
1 октября Меган Маркл подала в суд на британский таблоид Mail on Sunday, опубликовавший личное письмо, которое она отправила своему отцу. Герцогиня Сассекская обвиняет газету в недобросовестном использовании личной информации и нарушении британского закона об авторском праве. Публикация этого письма стала очередным витком давно тянущегося скандала вокруг отношений герцогини с отцом, не присутствовавшим на ее свадьбе, которая состоялась 19 мая минувшего года. В пятистраничном послании отцу Маркл просит его прекратить лгать в попытке заработать деньги на сенсационных заявлениях.
Как ранее заявил сам Гарри, супруги пошли на конфликт с британской прессой из-за "участившихся жестоких нападок" таблоидов на его супругу. Статьи о конфликте бывшей актрисы с отцом, ее голливудских привычках и "непозволительных тратах", а также ссорах с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон регулярно появляются на страницах британских газет. По словам принца, большинство этих историй являются заведомой ложью.
"Возможно, это не самый осторожный шаг, но он правильный, поскольку больше всего на свете я боюсь, что история повторится. Я видел, что случилось, когда человек, которого я любил, был буквально превращен в [продаваемый газетами] товар и перестал восприниматься как живая личность, — говорится в заявлении принца, опубликованном на его сайте 1 октября. — Я потерял свою мать и теперь вынужден наблюдать за тем, как моя супруга становится жертвой тех же сил".
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Комментарии
В мире , Кейт Миддлтон , принц Гарри , принц Уильям , Sky News
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