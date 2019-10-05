Принесет мир: О «формуле Штайнмайера» на Украине

Контактная группа во вторник согласовала «формулу Штайнмайера», которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
Глава комитета Верховной рады по свободе слова, депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич уверен, что «формула Штайнмайера» открыла Украине дорогу к восстановлению мира в стране.
Контактная группа во вторник согласовала «формулу Штайнмайера», которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. После этого против «формулы» выступили депутаты Львовского и Ивано-Франсковского областных советов.
«Зеленскому непросто было говорить о "формуле Штайнмайера", особенно учитывая факт наличия под окнами кучки праворадикалов», — сказал Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
Он отметил, что «формула Штайнмайера» вносит поправки лишь в несколько пунктов комплекса мер по урегулированию в Донбассе.
«Она корректирует всего несколько пунктов комплекса мер, причем в интересах Украины…» — добавил Шуфрич.
Он подчеркнул, что полностью поддерживает восстановление мира в Незалежной.
«Однозначно "формула Штайнмайера" подписана только в интересах Украины. Она уточнила отдельные позиции комплекса мер. И можно сказать, открыла дорогу к восстановлению мира в нашей стране», — заключил Шуфрич.