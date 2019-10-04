Порошенко начинает большой торг с Зеленским

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Ситуация на Украине: торг Порошенко с Зеленским? 

Рамблер 4 минуты назад
К протестам против согласования властями Украины «формулы Штайнмайера» присоединились западные области страны, где популярен бывший президент Петр Порошенко. Чем может грозить нынешнему главе Украины Владимиру Зеленскому это противостояние и в чем его причины, разбиралась газета ВЗГЛЯД.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился подписать «формулу Штайнмайера», которая среди прочего, определяет механизм введения закона об особом статусе Донбасса и проведения выборов в регионе.
По данным издания, Львовский областной совет выступил с заявлением, призвав «органы местного самоуправления высказывать свои протесты против начала капитуляции» и предложив «провести внеочередные сессии на майдане Независимости или под стенами Верховной рады». Аналогичное заявление сделал и еще один областной центр Западной Украины — Тернополь.
Львовская область на последних выборах президента стала единственным регионом, где Зеленский не смог выиграть, зато одержал победу Петр Порошенко, напомнила газета, назвав заявление облсовета — сигналом к сопротивлению.
В статье отмечается, что Порошенко открыто перешел в оппозицию к плану урегулирования и «буча вполне может привести к клинчу и отказу Украины от выполнения „формулы Штайнмайера“». Это укрепит позиции бывшего президента Украины перед очередными или досрочными выборами в местные советы и поможет сформировать антипрезидентские коалиции в органах местной власти, считает издание.
Однако, еще одной версией происходящего на Украине, газета называет попытку Порошенко добиться закрытия возбужденных против него уголовных дел.
«То есть шантаж Зеленского протестами может быть элементарным торгом: «Похороните или поставьте на паузу уголовные дела в обмен на затухание протестов»», — отмечает издание.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что своими основными задачами считает мир в Донбассе и возвращение Крыма. По данным ТАСС, глава Украины также отметил, что рассчитывает на готовящемся саммите «нормандской четверки» решить вопрос с обменом по формуле «всех на всех» и договориться о полном отводе войск от линии соприкосновения.
Комментарии24
В мире , Видео , Статьи , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Деловая газета "Взгляд"
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