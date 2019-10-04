Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев решил согласовать с Москвой законопроекты о статусе Донбасса 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Проекты закона об особом статусе Донбасса планируется согласовать с Россией, заявил депутат фракции Рады «Слуга народа» и глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.
«Все, что будет касаться статуса Донбасса, как мы примем в Раде эти законы, это будет не только решение Верховной рады, но это будет и согласованная с Россией позиция», — приводит его слова РИА «Новости».
Яременко заявил, что попытки вынести вопрос об особом статусе Донбасса на референдум могут быть восприняты как отказ украинских властей выполнять Минские соглашения. Это может сорвать мирные договоренности, добавил он.
Ранее украинские СМИ сообщили, что офис президента Украины Владимира Зеленского рассматривает два сценария проведения выборов в Донбассе: летом или осенью 2020 года.
Проведение выборов в Донбассе стало возможным после подписания Киевом «формулы Штайнмайера», которая прописывает порядок выполнения некоторых пунктов Минских соглашений, связанных с особым статусом юго-востока Украины.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Евросоюз дискриминирует россиян по месту жительства Евросоюз дискриминирует россиян по месту жительства Киев решил согласовать с Москвой законопроекты о статусе Донбасса Киев решил согласовать с Москвой законопроекты о статусе Донбасса Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ
Комментарии1
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада , РИА Новости , Киев , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евросоюз дискриминирует россиян
Евросоюз дискриминирует россиян20
«Визовая война»: США нанесли новый удар
«Визовая война»: США нанесли новый удар34
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа21
Появились подробности о состоянии Бочкаревой
Появились подробности о состоянии Бочкаревой
Появились подробности ЧП с самолетом на Украине
Появились подробности ЧП с самолетом на Украине4
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
04:37
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
В мире Статьи
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
«Будет свадьба»: лишившаяся рук Грачева выходит замуж
04:40
«Будет свадьба»: лишившаяся рук Грачева выходит замуж
Общество Происшествия
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение