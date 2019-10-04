Киев решил согласовать с Москвой законопроекты о статусе Донбасса

Проекты закона об особом статусе Донбасса планируется согласовать с Россией , заявил депутат фракции Рады «Слуга народа» и глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.

«Все, что будет касаться статуса Донбасса, как мы примем в Раде эти законы, это будет не только решение Верховной рады, но это будет и согласованная с Россией позиция», — приводит его слова РИА «Новости».

Яременко заявил, что попытки вынести вопрос об особом статусе Донбасса на референдум могут быть восприняты как отказ украинских властей выполнять Минские соглашения. Это может сорвать мирные договоренности, добавил он.

Ранее украинские СМИ сообщили, что офис президента Украины Владимира Зеленского рассматривает два сценария проведения выборов в Донбассе: летом или осенью 2020 года.

Проведение выборов в Донбассе стало возможным после подписания Киевом «формулы Штайнмайера», которая прописывает порядок выполнения некоторых пунктов Минских соглашений, связанных с особым статусом юго-востока Украины.