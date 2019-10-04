Евросоюз дискриминирует россиян по месту жительства

Брюссель разработал технологию выявления среди обладателей российских паспортов жителей ДНР и ЛНР. Им будут отказывать в выдаче шенгенских виз. И хотя набор критериев не разглашается, в самих республиках считают, что заявления Евросоюза — это формальность, а желающие выехать в Европу жители Донбасса найдут способ это сделать.

В четверг Еврокомиссия предписала странам ЕС (как входящим, так и не входящим в Шенген) порядок, в котором надлежит теперь обрабатывать заявления на визы от жителей «неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей». ЕК требует выявлять разницу между паспортом жителя, условно говоря, Горловки и жителя Воронежа.

В методичке Еврокомиссии упоминается набор критериев, которые призваны помочь работникам консульств установить «фактическое место законного проживания владельцев российских паспортов».

Что это за критерии, ЕК не раскрывает. Видимо, это останется дипломатической тайной. В документе лишь повторяется прежний постулат Брюсселя о том, что жители ДНР и ЛНР (как и жители Крыма ) могут обращаться за визами только в консульства, расположенные на территории Украины . Методичка, естественно, не касается тех жителей Донецка Луганска , кто обзавелся биометрическим украинским паспортом — им и так уже гарантирован «безвиз». Такие паспорта начали вводить при Петре Порошенко в 2017 году, как раз для «отсечения» жителей неподконтрольных территорий.

В документе Еврокомиссии говорится, что новые правила распространяются на успевших получить российские паспорта. По данным на конец сентября, это 35 тысяч граждан самопровозглашенных республик Донбасса и потенциально еще 85 тысяч, подавших заявление на переход в российское гражданство.

Как напоминает житель Донецка, публицист Андрей Бабицкий , в случае с Абхазией Южной Осетией западные посольства выявляли новых россиян по серии и номеру паспорта, поскольку паспорта жителям этих двух республик Закавказья выдавали в особом порядке. Однако российские власти учли этот опыт. Два новых отделения ФМС, открытых в Ростовской области (в Новошахтинске и Неклиновском районе), выдают документы в общем порядке — и местным, и жителям республик Донбасса, поэтому серии и номера у них ничем не отличаются между собой.

«Думаю, еще анкетные данные тоже имеют значение: место рождения, место прописки, а также справка с места работы. Это могут быть косвенные критерии, по которым западные консульства попытаются вычислить жителя ДНР. А вот справка из банка о доходах им ничем не поможет. Уже сегодня человек с паспортом ДНР, а тем более с новым российским, может спокойно открыть счет в Сбербанке в Ростове и предъявить справку оттуда. Это не проблема. Справку из банка ДНР никто в посольство не потащит», — признался Бабицкий.

Самый главный критерий, на который обращают внимание дипломаты ЕС, рассматривая запросы на Шенген от тех же крымчан — это место регистрации. Как правило, консульства требуют предъявить ксерокопию российского внутреннего паспорта. Если они увидят, что документ выдан в Новошахтинске, а графа о прописке пустует, то у работников посольства могут возникнуть подозрения.

Как предполагает киевское издание Strana.ua, есть у западных дипломатов и еще один способ «ловить за руку» жителей самопровозглашенных республик: требовать указывать при выдаче визы место рождения — Донецкую или Луганскую области.

Правда, де-юре сделать этого страны ЕС не могут: международное право запрещает дискриминацию по признаку территориальной принадлежности. Кроме того, критерий это размытый, ведь человек уже давным-давно может не жить по месту своего рождения. Например, отметивший на днях свое 90-летие бывший советский премьер, ныне сенатор Николай Рыжков родился под Донецком, однако всю свою жизнь прожил в Российской Федерации.

Бабицкий предполагает, что некоторые жители ЛНР и ДНР собираются оформить себе прописку внутри России, причем даже не в Ростовской области, которая вызовет подозрение у западных дипломатов, а, к примеру, в Волгограде или Белгороде. Этот маневр также позволит им легко получить шенгенскую визу.

Однако среди жителей Донецка такие идеи почти не обсуждаются, признается Бабицкий. «Те, кто хотят вести какую-то деятельность в России, нуждаются в регистрации. Но их меньшинство. За пять лет все сбережения, которые были, потрачены. Донецк живет очень бедно. Некогда один из самых богатых городов Украины сейчас фактически нищенствует. Поэтому для людей запрет на въезд в Евросоюз — абсолютно безболезненная мера», — констатировал публицист.

По его словам, есть лишь отдельные состоятельные люди, которые могут себе позволить такие поездки, но они заблаговременно озаботились получением заграничного украинского паспорта и ездят на Запад с «правильным документом».

«Например, мой сосед ездит ловить рыбу в Норвегию и делает это ежегодно.

Для него не актуальна тема российского загранпаспорта. Он выезжает на территорию Украины и отправляется куда угодно», — заключил Андрей Бабицкий.

Напомним, упрощенный порядок получения российского гражданства был введен весной указом президента Владимира Путина . Сначала этот порядок касался граждан ДНР и ЛНР, а позднее — и всех украинцев с пропиской в Донбассе. Впрочем, до сих пор страны Запада продолжали выдавать визы одинаково всем россиянам. В конце сентября депутаты Верховной рады Украины устроили скандал, узнав, что правительство Германии до сих пор не видит разницы между обычными российскими паспортами и теми, что выдают жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе.

«Вообще, все это сообщение Брюсселя выглядит как определенная страшилка. Реакция на выдачу паспортов должна быть, на Украине от них недавно этого потребовали. Вот в Еврокомиссии и делают вид, что реагируют», — пояснил газете ВЗГЛЯД другой житель Донецка, бывший глава Народного совета ДНР, политолог Андрей Пургин.

«Но технически как это будет происходить? Если российская база паспортов для работника западного консульства закрыта, то откуда же ему знать, что перед ним человек из Донецкой или Луганской республик? Это внутреннее дело РФ. Поэтому они пугают ежа, простите, голым органом. Технически я не вижу, каким способом западные дипломаты могут не дать людям «шенген», — ехидничает Пургин.