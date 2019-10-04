Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа

Не верьте украинцам: о чем Волкер предупредил Трампа

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил на слушаниях в конгрессе, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани получал от украинской стороны недостоверную информацию о бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне, пишет издание The Washington Post co ссылкой на источники в нижней палате парламента.

команде американского президента стоит с осторожностью относиться к информации, которую они получают от украинских политиков, в том числе и от бывшего генпрокурора этой страны. Волкер отметил, что предупредил об этом адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Он также добавил, что

Экс-чиновник несколько часов отвечал на вопросы конгресса по делу так называемого «Украингейта» и, как пишут американские СМИ, делал это довольно обстоятельно и подробно.

Волкер, который на днях покинул пост спецпредставителя США по Украине, стал первым американским чиновником, представшим перед комиссией по импичменту.

Причиной для слушаний в конгрессе с участием Волкера стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором они обсуждали ситуацию вокруг работы на Украине сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена. Трамп обращался к Зеленскому с просьбой возобновить расследование деятельности Хантера Байдена на Украине.

Скандал вокруг Байдена-младшего, связан с украинской энергетической компанией Burisma Group. В 2014 году он стал членом ее совета директоров, а в 2015-м генпрокуратура Украины начала расследование в отношении фирмы. Узнав об этом, Джо Байден, как утверждал тогдашний генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, инициировавший дело, просил президента Украины Порошенко его уволить.

Сменивший Шокина и.о. генпрокурора Украины Юрий Севрук заявлял, что Порошенко потребовал от Шокина уйти в отставку после визита Байдена. Он также подчеркивал, что США предоставили Украине финансовую помощь в размере $1 млрд после увольнения генпрокурора.

Байден — один из главных соперников Трампа на президентских выборах 2020 года. Поэтому демократы расценили просьбу американского президента о помощи с расследованием в отношении его сына как попытку привлечения лидера иностранного государства к выборам в США.

Содержание разговора обеспокоило сотрудника спецслужб США, который в письме к начальству сообщил, что Трамп пытался надавить на Зеленского в связи с расследованием. При этом в обмен американский лидер якобы пообещал финансовую и военную помощь Киеву.

Волкер в 2018 году встречался с представителем Burisma Вадимом Пожарским , по данным Associated Press, переговоры состоялись 24 сентября на полях мероприятия экспертного центра «Атлантический совет». На сайте Burisma присутствует отчет по данной встрече, но в нем говорится, что мероприятие состоялось 19 сентября.

Согласно документу, участники совета, в частности, обсудили вопросы, связанные с безопасностью Украины, тема расследования в отношении сына Байдена не упоминается. Однако встреча происходила в то время, когда Джулиани уговаривал власти Украины начать расследование в отношении Байдена, отмечает агентство.

Волкер попал в донос

Имя Волкера также фигурировало в жалобе анонимного сотрудника спецслужб. Как утверждал информатор, Волкер вместе с американским послом в ЕС Гордоном Сондландом встречался в Киеве с Зеленским, передавая последнему указания Трампа.

Под давлением общественности и СМИ Трамп согласился опубликовать стенограмму своих переговоров с Зеленским. Факта прямого давления в ней нет, но Трамп несколько раз обращается к Зеленскому в связи с делом Байдена. При этом стенограмма не дословная — это не расшифровка разговора, а запись беседы офицерами связи.

Лобби «Джавелинов»

Деятельность Волкера на Украине была связана не только с делом сына Байдена и помощью Джулиани. Дело в том, что он, будучи спецпредставителем, мог лоббировать интересы оружейного производителя Raytheon Company, который занимается производством противотанковых ракетных комплексов Javelin. По данным Politico, Волкер числится лоббистской компании BGR Group и «мозговом центре» McCain Institute, которые имели финансовые связи с Raytheon Company.

Волкер активно продвигал идеи по усилению военной помощи Украине, что касалось продажи комплексов Javelin, отмечает издание. О «Джавелинах» упоминает в разговоре и Зеленский, заявляя, что хочет приобрести больше комплексов.

Джулиани, приготовиться

Помимо Волкера законодатели намерены выслушать адвоката Трампа Руди Джулиани, госсекретаря Майка Помпео и ряд сотрудников Госдепа

Имя Джулиани также фигурирует в письме анонима. Он утверждает, что Джулиани якобы пытался заставить руководство Украины начать расследование в отношении Байдена и его сына. Джулиани же отрицает обвинения и отмечает, что его контакты с украинскими властями проходили при содействии Госдепа. Для подтверждения он ссылался на свою переписку с Волкером, который помог ему связаться с властями Украины.

По словам Джулиани, спецпредставитель США по Украине Волкер помог ему встретиться с помощником президента Украины Андреем Ермаком в июне 2019 года. Как пишет The New York Times, одним из ключевых вопросов встречи стала деятельность сына Байдена в Burisma и возможность влияния бывшего вице-президента на Киев. Джулиани подчеркивал, что вел переговоры как частное лицо и признал, что настоятельно призвал Ермака «просто расследовать эти чертовы вещи».