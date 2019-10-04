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На Украине отказались выносить вопрос о статусе Донбасса на референдум 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Киев не будет выносить вопрос о статусе Донбасса на референдум
Фото: страница Богдана Яременко в Facebook
Закон об особом статусе не подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей не станут выносить на всеукраинский референдум. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам, депутат партии «Слуга народа» Андрей Яременко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1». Видео опубликовано на YouTube.
Политик отметил, что в стране сегодня отсутствует закон о референдуме, позволяющий быстро в случае необходимости провести всенародное голосование по вопросу автономии Донбасса. Он объяснил, что существующие процедуры рассмотрения законопроектов в парламентских комитетах позволяют «держать всех граждан Украины хорошо осведомленными о том, что происходит».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый закон парламент будет разрабатывать в тесном сотрудничестве с обществом путем публичного обсуждения. При этом в него имплементируют «формулу Штайнмайера». Он также отметил, что выборов на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «под дулом автоматов» не будет.
1 октября участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера» по мирному урегулированию. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях непризнанных республик.
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Комментарии1
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Киев
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