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Грузия захотела «как можно скорее» возобновить авиасообщение с Россией 

360tv.ru + ещё 29 1 час назад
Грузия торопится возобновить авиасообщение с Россией
Фото: РИА Новости
МИД Грузии выступил за восстановление авиасообщения с Россией «как можно скорее». По словам главы ведомства Давида Залкалиани, в Тбилиси «готовы к этому».
«Грузия всячески готова к этому. Мы только приветствуем, если этот процесс скоро возобновится… Отношения между людьми, развитие туризма являются теми направлениями, которые способствуют деэскалации», — отметил министр, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия вернется к этому вопросу, только когда «станет очевидным невозврат политики Тбилиси в агрессивное русло».
8 июля этого года авиационное сообщение между Россией и Грузией было приостановлено по приказу президента РФ Владимира Путина.
Причиной такого решения стали масштабные антироссийские акции, в связи с которыми глава государства посчитал, что россиянам в соседней стране может грозить опасность.
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В мире , Общество , Дмитрий Песков , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Грузия
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