Япония захотела переговоров с РФ на новым уровне

Япония захотела вывести переговоры с Россией на новый уровень

Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что власти страны намерены вывести переговоры с Россией на новый уровень, передает ТАСС.

По его словам, переговоры нужны для разрешения территориального вопроса.

"Разрешив территориальную проблему, мы заключим мирный договор", — заявил Абэ.

Он пояснил, что опираться нужно на советско-японскую Совместную декларацию 1956 года.

"Мы продвинем переговоры на новый уровень и откроем огромные возможности в японо-российских отношениях", — сказал Абэ.