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Япония захотела вывести переговоры с Россией на новый уровень 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Япония захотела переговоров с РФ на новым уровне
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что власти страны намерены вывести переговоры с Россией на новый уровень, передает ТАСС.
По его словам, переговоры нужны для разрешения территориального вопроса.
"Разрешив территориальную проблему, мы заключим мирный договор", — заявил Абэ.
Он пояснил, что опираться нужно на советско-японскую Совместную декларацию 1956 года.
"Мы продвинем переговоры на новый уровень и откроем огромные возможности в японо-российских отношениях", — сказал Абэ.
Ранее новый министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на первой встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил желание тесно сотрудничать с Россией в вопросе совместной хозяйственной деятельности.
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В мире , Политика , Синдзо Абэ , Сергей Лавров , МИД , ИТАР-ТАСС , Япония
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